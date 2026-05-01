動画配信サービス『Disney+（以下：ディズニープラス）』が、2027年から2031年までのチャンピオンズリーグ（CL）における、放映権を獲得したようだ。4月30日、イギリスメディア『ミラー』が報じている。

報道によると、UEFA（欧州サッカー連盟）の商業部門は、世界19の地域（※）における、2027年から2031年にかけてのCL放映権を対象とした入札手続きを実施したなか、ウォルト・ディズニー・カンパニーが所有する動画配信サービス『ディズニープラス』が、メキシコ、中央アメリカ、ブラジル、南アメリカ、およびデンマークとスウェーデンにおける放映権落札に成功したとのことだ。

※オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、アイルランド、ルーマニア、スロバキア、スウェーデン、スイス、カナダ、メキシコ、中央アメリカ、ブラジル、南アメリカ

『ディズニープラス』が、CLの放映権を獲得するのは初めて。一方で現在、2030年までの欧州全域における女子チャンピオンズリーグ、およびスウェーデンとデンマークにおけるヨーロッパリーグとヨーロッパカンファレンスリーグの放映権を保有しているほか、一部地域ではコパ・デル・レイやDFBポカールも配信しているという。『ミラー』は、「これは、昨年11月に別のストリーミング企業である『Paramount+』が、2027年から2031年までのイギリスおよびドイツでのCL放映権を獲得したと発表されたことに続くものだ。これらのニュースは、従来の放送局からストリーミング大手への明確な移行を示している」とメディア業界における潮流が変わりつつあると記した。

なお、そのほかの地域においては、『スカイ・グループ』や『DAZN』、『ワーナー・ブラザース・ディスカバリー』や『カナル＋』、『パラマウント＋』や『プレミア・スポーツ』、『ヴィアプレイ』といった幅広い企業が、放映権を獲得したと併せて伝えている。