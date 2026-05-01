「歯みがきはしているのに、なぜかスッキリしない…」あなたもそう感じたことはありませんか？実は、ハブラシだけでは歯間の汚れは60%しか落とせないんです。この見落とされがちなオーラルケアの真実を、国民的キャラクター「ちびまる子ちゃん」とオーラルケアのトップランナー「ライオン」がタッグを組んで教えてくれます！家族みんなで楽しく健康な歯を目指すための秘密と、豪華限定グッズ情報が満載のキャンペーンを徹底解説しますので、ぜひ最後まで読んで、今日から「毎日フロス」を始めてみませんか？

まる子とライオンがタッグ！「毎日フロス」で家族の口元をピカピカに

「え、まるちゃんがフロスを？」そんな驚きの声が聞こえてきそうですが、国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」と、オーラルヘルスケアのトップランナーであるライオンが、なんと異色のコラボレーションを実現しました！

私たち日本人の食卓には欠かせない存在の「ちびまる子ちゃん」。その可愛らしいキャラクターたちが、ライオンの呼びかけで、私たちのお口の健康に大切な習慣を教えてくれるというのです。これは見逃せませんね！

この素敵なコラボレーションは、「毎日フロスはじまるよ～！」と題されたキャンペーンとして、2026年5月1日からスタート。単なるコラボレーションに終わらず、私たちのオーラルケア意識をガラッと変えてくれる、画期的な内容が盛りだくさんです。

家族で学べる！限定Web動画「さくら家、フロスをはじめる」の巻

キャンペーンの目玉の一つは、限定Web動画「さくら家、フロスをはじめる」の巻。ちびまる子ちゃんたちが、ライオンの歯科衛生士からフロスの大切さを教わるという、なんとも心温まるストーリーが展開されます。

歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間の汚れ、実は約60%も残ってしまうってご存知でしたか？毎日きちんと磨いているつもりでも、これでは不十分なんですね。まるちゃんたちが、どんな風にフロスの使い方をマスターしていくのか、私も今からワクワクしています！きっと、楽しくてわかりやすい解説で、子供から大人まで、みんなが「フロス、やってみようかな？」と思うはず。ぜひ家族みんなで見て、今日からフロス習慣を始めてみましょう！

豪華賞品が当たる！二大キャンペーンを見逃すな！

このキャンペーンでは、私たちのオーラルケアを応援してくれるような、素敵なプレゼントも用意されています。あなたのライフスタイルに合わせて、ぜひ参加してみてください！

X（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーン

SNSをよく使う方なら、これは絶対に参加すべき！ライオンオーラルケア公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をリポストするだけで、描き下ろしデザインのハブラシ＆フロススタンド3種と、なんとQUOカード10,000円分が当たります。まる子たちがデザインされたオリジナルグッズは、毎日使うのが楽しみになりそうですね。これは見逃せません！

対象商品購入で限定グッズ＆グルメをゲット！

さらに、ライオンの対象商品を購入すると応募できるキャンペーンも実施中！普段からライオン製品を使っている方には朗報です。

これらの素敵なグッズやグルメが、抽選で合計1,200名様に当たります。しかも、ライオン製品のデンタル用品をお買い上げのレシートで応募すると、当選チャンスが5倍に！これはかなりアツいですね。普段のお買い物で、こんなに豪華な特典が当たる可能性があるなんて、ちょっとした夢のよう。私も早速、歯ブラシやフロスを買い足しに行こうかな、なんて思っています。

Lideaでオーラルケアを深掘り！役立つ情報とアイテム選び

ライオンが運営する生活情報Webメディア「Lidea（リディア）」でも、このコラボレーションを記念したスペシャルコンテンツが用意されています。オーラルケアに関する深い知識を身につけ、あなたにぴったりのアイテムを見つけましょう。

「さくら家×歯科衛生士対談」で知るフロスの真実

Web動画と連動したオリジナル記事では、さらに詳しく「歯ブラシだけでは落ちない歯間汚れ」の事実や、フロスの重要性について掘り下げてくれます。「山本他 日本歯周病誌 1975」という専門的なデータも引用されており、その信頼性もばっちり。科学的な根拠に基づいた情報で、あなたのオーラルケアへの意識がさらに高まること間違いなしです。

あなたにぴったりのケアが見つかる「オーラルアイテムナビ」

さらに、ちびまる子ちゃんとコラボした「オーラルアイテムナビ」も登場！いくつかの質問に答えるだけで、あなたの性格タイプや、おすすめのオーラルケア商品が分かります。たくさんの種類があるオーラルケアアイテムの中から、「どれを選べばいいんだろう？」と迷ってしまうことはありませんか？そんな時に、まるちゃんたちがあなたのナビゲーターになってくれるんです。これは試してみる価値あり！

国民的キャラクター「ちびまる子ちゃん」の魅力

この素敵なコラボレーションのもう一人の主役である「ちびまる子ちゃん」は、さくらももこ先生原作の、私たち日本人にとって非常に馴染み深い作品です。静岡県清水市（現・静岡市清水区）を舞台に、小学3年生のまる子とその家族、友だちとの日常を、楽しく、面白く、そして時に切なく描いた心温まる物語は、1986年に『りぼん』で連載を開始し、2026年にはなんと原作40周年を迎えるとのこと！原作コミックスは累計3,500万部を突破し、海外でも出版されるほどの人気ぶりです。

1990年からはテレビアニメもスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日の夕方に放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し続けています。親しみやすさと普遍的な共感性を持つ「ちびまる子ちゃん」だからこそ、今回の「フロス習慣」というテーマも、多くの人々に抵抗なく受け入れられるのではないでしょうか。

今すぐ始めよう！家族みんなで「毎日フロス」習慣

今回のライオンとちびまる子ちゃんのコラボレーションは、単なるキャラクターコラボレーションではありません。私たちの日々の健康習慣、特に忘れがちなオーラルケアの重要性を、最も親しみやすい形で教えてくれる、素晴らしい取り組みだと私は感じました。

フロスは、歯ブラシだけでは取り除けない汚れをしっかりとケアし、虫歯や歯周病のリスクを減らすために非常に大切なアイテムです。この機会に、あなたも、そしてあなたの家族も、「毎日フロス」を始めてみませんか？

キャンペーンは2026年8月31日（月）までと期間が設定されていますので、ぜひお早めにチェックして、限定動画を楽しみ、豪華賞品を狙ってみてください！家族みんなで健康な笑顔を手に入れる第一歩を、今日から踏み出しましょう！

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スペシャルアニメ「さくら家、フロスをはじめる」の巻

ライオン×ちびまる子ちゃんキャンペーンサイト

Lideaオリジナル記事「さくら家×歯科衛生士対談」

オーラルアイテムナビ診断サイト

ちびまる子ちゃん 公式Webサイト

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ちびまる子ちゃん 公式Instagram

ちびまる子ちゃん 公式Facebook

ちびまる子ちゃん 公式YouTubeチャンネル

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。