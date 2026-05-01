開幕まで2カ月をきった『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表メンバーの発表会見が5月15日に行われる。

最終登録メンバーの人数は23〜26名（GKは最低3名）で、35〜55名（GK最低4名）の暫定リストの中から選出されることになる。運命のメンバー発表まで、あと2週間。果たして最終メンバーに選出されるのは誰になるのだろうか——。

これまで、FIFAワールドカップ2022以降の“第二次森保政権”における「出場試合数のトップ30」と「出場時間のトップ30」を振り返ってきた。そこで第3弾となる今回は、“第二次森保政権”で最も多くのゴールを記録してきた選手をランキング形式でピックアップ。ゴールがイメージできる。期待できるというのは、大きなファクターのひとつになるはずだ。

これまで第二次森保政権に招集されたのは88名で、Aマッチの試合数は40試合。その中で最も多くの得点を挙げたのは、これまで26試合（先発では18試合）に出場してきたFW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）の「16得点」だ。名実ともに“エース”としてチームをけん引し、今季は所属クラブでも25得点を挙げ、エールディビジの得点ランキンでトップを直走っている。

そして第2位は、24試合（先発は13試合）で「10得点」をマークしたMF中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）。左サイドからの仕掛けで多くのチャンスを演出し、圧巻の決定力を見せてきた。今季はフランス2部でのプレーながら、二桁となる10得点を記録しており、チーム内のトップスコアラーにもなっている。

第3位は、負傷離脱からの復帰が待たれるMF南野拓実（モナコ／フランス）。第一次政権を含めた森保ジャパンの中では最多となる26得点を記録し、第二次政権では上田と同じ26試合（先発18試合）出場で9点を挙げるなど、シャドーの一角として存在感を示してきた。メンバー入りに向け、懸命にリハビリに取り組んでいる姿も投稿されており、その状態が注目を集めている選手のひとりだ。

また、FW陣で上田に次ぐ得点数なのが、第4位のFW小川航基（NEC／オランダ）で「7得点」。出場試合は13試合（先発6試合）で569分間のプレータイム＝約80分に1点を挙げている計算になる。そのうちの6点はアジア予選のものだが、空中戦での強さは魅力。今季後半戦は思うような出場機会を得られていないが、ここまでエールディビジでは8得点を記録している。

そこに続くのが、MF堂安律（フランクフルト／ドイツ）、MF伊東純也（ゲンク／ベルギー）、MF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）の中核3選手で「6得点」。所属クラブでは、監督交代の影響もあり堂安がやや出場時間を減らしているものの、これまで多くの試合に出場し、国内リーグでは堂安が5得点、伊東が4得点、久保が2得点を挙げている。ズバ抜けた得点力というわけはないが、いずれも攻撃の中心選手として数多くの得点機を演出してきた。

そのほか、第二次森保ジャパンにおける得点ランキング（2得点以上）は以下の通りとなっている。

▼ 得点ランキング（第二次森保政権）

1 FW：上田綺世 16得点（1626分）

2 MF：中村敬斗 10得点（1161分）

3 MF：南野拓実 9得点（1448分）

4 FW：小川航基 7得点（569分）

5 MF：堂安律 6得点（1751分）

5 MF：伊東純也 6得点（1447分）

5 MF：久保建英 6得点（1493分）

8 MF：田中碧 5得点（1124分）

9 MF：ジャーメイン良 5得点（175分）

10 MF：守田英正 4得点（1356分）

10 MF：三笘薫 4得点（1111分）

12 FW：細谷真大 3得点（319分）

13 MF：遠藤航 2得点（1975分）

14 DF：菅原由勢 2得点（1111分）

15 FW：前田大然 2得点（673分）

16 FW：町野修斗 2得点（236分）

16 MF：古橋亨梧 2得点（269分）