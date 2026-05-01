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OUT
9番 松本 健吾 空振り三振 1アウト
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7番 京田 陽太 見逃し三振 3アウト
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6番 勝又 温史 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 松尾 汐恩 センターフライ 1アウト
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OUT
Ｄ1-4ヤ
4番 佐野 恵太 右中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-4 ヤ
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OUT
8番 田中 陽翔 空振り三振 3アウト
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OUT
Ｄ0-4ヤ
7番 古賀 優大 ショートゴロ ヤクルト得点！ Ｄ 0-4 ヤ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
Ｄ0-3ヤ
6番 武岡 龍世 ライトツーベースヒット ヤクルト得点！ Ｄ 0-3 ヤ ランナー：2、3塁
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OUT
Ｄ0-1ヤ
5番 内山 壮真 サードヒット ヤクルト得点！ Ｄ 0-1 ヤ ランナー：1、2、3塁
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4番 茂木 栄五郎 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：2塁
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2番 岩田 幸宏 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 丸山 和郁 レフトファウルフライ 1アウト
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3番 Ｃ・ヒュンメル 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 度会 隆輝 ショートフライ 2アウト
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OUT
1番 三森 大貴 レフトフライ 1アウト
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