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2026.05.01 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 0 1 1 1 0
ヤクルト 4 0 4 3 0
  • OUT

    9番 松本 健吾 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 京田 陽太 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    6番 勝又 温史 センターフライ 2アウト

  • OUT

    5番 松尾 汐恩 センターフライ 1アウト

  • OUT

    Ｄ1-4ヤ

    4番 佐野 恵太 右中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-4 ヤ

  • OUT

    8番 田中 陽翔 空振り三振 3アウト

  • OUT

    Ｄ0-4ヤ

    7番 古賀 優大 ショートゴロ ヤクルト得点！ Ｄ 0-4 ヤ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    Ｄ0-3ヤ

    6番 武岡 龍世 ライトツーベースヒット ヤクルト得点！ Ｄ 0-3 ヤ ランナー：2、3塁

  • OUT

    Ｄ0-1ヤ

    5番 内山 壮真 サードヒット ヤクルト得点！ Ｄ 0-1 ヤ ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    4番 茂木 栄五郎 デッドボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    2番 岩田 幸宏 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 丸山 和郁 レフトファウルフライ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｃ・ヒュンメル 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 度会 隆輝 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    1番 三森 大貴 レフトフライ 1アウト

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