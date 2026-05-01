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OUT
7番 坂本 誠志郎 サードゴロ 1アウト
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1番 Ｔ・キャベッジ ピッチャーゴロ 3アウト
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9番 田中 将大 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2、3塁
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8番 浦田 俊輔 ショートフライ 1アウト
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巨2-0阪
7番 平山 功太 センターヒット 巨人得点！ 巨 2-0 阪 ランナー：1、2塁
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6番 増田 陸 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 大城 卓三 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 小幡 竜平 空振り三振 3アウト
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5番 大山 悠輔 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：1、2、3塁
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4番 佐藤 輝明 センターヒット ランナー：1、2、3塁
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3番 森下 翔太 ショートヒット ランナー：1、2塁
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2番 福島 圭音 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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1番 岡城 快生 空振り三振 1アウト
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3番 中山 礼都 ライトフライ 3アウト
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2番 吉川 尚輝 サードゴロ 2アウト
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1番 Ｔ・キャベッジ 見逃し三振 1アウト
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