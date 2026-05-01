ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）ノックアウトフェーズ・準決勝の1stレグが、4月30日に行われた。

鎌田大地がスタメン出場したクリスタル・パレスは、シャフタール・ドネツクと敵地で対戦。開始早々の1分に先制点を挙げたオリヴァー・グラスナー監督が率いるチームは、後半の立ち上がりに追いつかれたものの、58分に鎌田がエリア内から左足のシュートを決めると、83分には絶妙なスルーパスでヨルゲン・ストランド・ラーセンのゴールをお膳立て。日本代表の1ゴール1アシストの活躍で、3－1と先勝している。

マドリードの下町から夢を見るラージョ・バジェカーノは、本拠地『バジェカス』にストラスブールを迎え入れた。すると54分、左コーナーを蹴ったイシ・パラソンのインスイングのボールに、ニアサイドでアレモンことアレシャンドレ・ズラウスキがバッグヘッド気味に流し込んで先制に成功。かつて京都サンガF.C.にも所属した28歳の公式戦2戦連発で、リードを得たロス・フランヒロホスは、最終的なシュート数が24本という攻勢を見せたが、1－0と追加点を奪えずに1stレグを折り返した。

準決勝2ndレグは、7日に行われる予定だ。

試合結果は以下の通り。

シャフタール・ドネツク 1－3 クリスタル・パレス

ラージョ・バジェカーノ 1－0 ストラスブール