現地時間4月30日にUEFAカンファレンスリーグ（ECL）準決勝 ファーストレグが行われ、クリスタル・パレスがシャフタール・ドネツクに3－1で先勝。日本代表MF鎌田大地が1ゴール1アシストの活躍を見せ、決勝進出へと大きく前進した。

前半開始直後の1分にセネガル代表FWイスマイラ・サールのゴールで先制したクリスタル・パレスだったが、ハーフタイム明けの47分に失点し同点に追いつかれる。だが、58分には鎌田がロングスローのこぼれ球に反応しゴール正面から左足でシュート。これが相手GKの股を抜くゴールとなり、クリスタル・パレスが勝ち越す。さらに、後半終盤の84分には鎌田のラストパスからノルウェー代表FWヨルゲン・ストランド・ラーセンが決めて決定的な3点目を奪取。‟イーグルス”は敵地で2点差勝利を手にした。

鎌田は、フランクフルト在籍時の2021－22シーズンにはUEFAヨーロッパリーグを制覇。クリスタル・パレスでECL優勝を果たせば、自身二度目の国際タイトル獲得となる。決勝進出を懸けたセカンドレグは、同7日に本拠地『セルハースト・パーク』で行われる。

【スコア】

シャフタール・ドネツク 1－3 クリスタル・パレス

【得点者】

0－1 1分 イスマイラ・サール（クリスタル・パレス）

1－1 47分 オレ・オチェレトコ（シャフタール・ドネツク）

1－2 58分 鎌田大地（クリスタル・パレス）

1－3 84分 ヨルゲン・ストランド・ラーセン（クリスタル・パレス）