今日の運勢 5月1日（金）12星座占いランキング第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月1日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月1日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！あなたの星座は何位……？感情と直感が冴えわたるタイミング。自分の本音に素直になることで、望む方向へ流れが動き出します。無理に抑えていた気持ちを解放することで、人間関係や環境にも良い変化が訪れそうです。満月前でエネルギーが最高潮に達しつつあるとき。内側に溜めてきた想いや執着が浮き彫りになりますが、それは大きな変容のサイン。手放す覚悟を決めることで、人生が一段階進みます。感受性が高まり、深い気づきを得られる日。過去の出来事や感情を振り返ることで、今後の方向性が見えてきます。流れに身を任せつつも、自分の心の声を大切にすることで運気が整います。現実と変化の狭間にいるタイミング。これまで積み上げてきたものを守るか、新しい流れに進むかの選択が迫られそうです。執着を手放すことで、次の可能性が自然と開けていきます。状況を冷静に整理できるとき。感情に流されすぎず、現実的な判断をすることで安定した流れを保てます。細かい調整や見直しが後の大きな成果につながる重要なポイントです。目標や計画を再確認するタイミング。今進んでいる道が本当に望む方向かを見直すことで、無駄を省き効率よく進めます。焦らず一歩ずつ整えることが未来の安定につながります。感情とプライドのバランスが試されるとき。無理に自分を大きく見せようとするよりも、素直な姿勢が評価につながります。内面を整えることで、次のチャンスに備える流れに。周囲との距離感に変化が出やすいタイミング。無理に合わせるよりも、自分のペースを大切にすることが重要です。一度立ち止まり、考えや方向性を整理すると良い流れに。バランスを取ろうとして疲れやすいとき。人に合わせすぎている部分に気づいたら、一度リセットを。自分の本音を優先することで、関係性も自然と整っていきます。勢いで動こうとすると空回りしやすい日。今は一度立ち止まり、状況を見極めることが大切です。焦って決断するよりも、タイミングを待つことでより良い選択ができます。情報や選択肢が多く混乱しやすいとき。あれこれ手を出すよりも、一つに集中することが重要です。思考を整理し、優先順位を明確にすることで流れが落ち着いてきます。エネルギーが強まりすぎて空回りしやすいタイミング。焦りや衝動的な行動には注意が必要です。今は無理に動くよりも、自分の内側を整えることで次のチャンスに備えましょう。今日はウエサク満月である蠍座満月の直前！ これまでの自分から、未来仕様に自分をアップデートできるときです。未来仕様に変化する直感が働くので、焦らずに、内面を見つめ、本音を受け入れることで次の流れに導かれます。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai