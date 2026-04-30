2026年5月の運勢「血液型×タロット占い」A型・B型・O型・AB型の運気と開運のヒント【今月の運勢】

2026年5月、あなたの運勢はどう動くのでしょうか？ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年5月の運勢占い。TOKYO FM＋では、2026年の運勢、今日の運勢、今週の運勢、今月の運勢、心理テストなどを配信しています。本記事では、東京・池袋占い館セレーネ所属の人気占い師・草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが、血液型とタロットカードを組み合わせた占術で5月の運気を占った解説。今月をより良く過ごすための具体的なアドバイスを血液型別にお伝えします。新しい知識や情報が、あなたの日常を動かす月。中旬は、ふとした会話やニュースが思わぬヒントになりそうです。普段なら流してしまうところを、今月はあえて立ち止まって調べてみましょう。学ぶ姿勢が、そのまま次の扉を開く1カ月になります。人と組むことで、ぐっと景色が変わる月。中旬以降、対話や打ち合わせが増え、面白いアイデアも自然に飛び交います。盛り上がって終わりにせず、誰かと一緒に「形にする」ところまで進めてみましょう。月末には確かな実績に変わっていきそうです。望んでいたはずのものに、なぜか心が動かない月。特に下旬は、思い通りに進まず気持ちがざわつく場面があるかもしれません。でもそれは、本当に欲しいものを選び直すサイン。表面的な達成より、心の奥底から喜べることに目を向けてみましょう。派手な変化より、淡々と続ける力が味方になる月。月の初めには、ずっと抱えていた気持ちがふっと軽くなる瞬間がありそうです。その後は、決めたことをコツコツ守って。中旬以降には、人との距離感も穏やかに安定しそうです。ブレずに歩きましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としても活動しており、芸能関係者からの信頼も厚い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4