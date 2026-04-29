明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンドEAST第13節が29日に行われた。

首位の鹿島アントラーズは特別大会で初めて90分での黒星を喫した。敵地での東京ヴェルディ戦は、濃野公人のゴールで先制したものの、自陣でのミスが響いて前半のうちに逆転を許す。後半には三竿健斗の退場で数的不利となり、1－2の敗戦となった。

鹿島を追いかけるFC東京は、敵地で柏レイソルと対戦。前半終盤に遠藤渓太が先制点を挙げると、後半に佐藤龍之介のゴールでリードを広げる。その後、柏に1点を返されたものの、89分に佐藤のPK成功でFC東京は再び2点差とする。3－1で勝利したFC東京は、鹿島との勝ち点差を「3」に縮めた。

準優勝のAFCチャンピオンズリーグエリートから帰還した3位FC町田ゼルビアは、敵地で水戸ホーリーホックと対戦すると、下田北斗とドレシェヴィッチのゴールで2点を先行する。しかし、町田は2点リードを水戸に追いつかれてPK戦突入。それでもGK谷晃生の活躍でPK戦を制し、町田は勝ち点「2」を積み上げた。

浦和レッズは田中達也暫定監督の初陣で川崎フロンターレに2－0で快勝。マチェイ・スコルジャ時代の閉塞感から解き放たれたチームは躍動し、マテウス・サヴィオと小森飛絢のゴールで8試合ぶりの白星を挙げた。

横浜F・マリノスはジェフユナイテッド千葉に先制を許したが、後半に谷村海那の2ゴールなど3点を奪い逆転する。土壇場で千葉に1点を返されたものの、横浜FMが3－2で勝利して特別大会初の連勝を収めた。

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■EAST第13節

東京ヴェルディ 2－1 鹿島アントラーズ

ジェフユナイテッド千葉 2－3 横浜F・マリノス

浦和レッズ 2－0 川崎フロンターレ

水戸ホーリーホック 2－2（PK戦：3－4） FC町田ゼルビア

柏レイソル 1－3 FC東京

◆■EAST順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 鹿島（32／＋14）

2位 FC東京（29／＋13）

3位 町田（24／－1）

4位 東京V（21／0）

5位 川崎F（20／－4）

6位 水戸（16／－7）

7位 浦和（15／＋2）

8位 横浜FM（15／－4）

9位 柏（11／－5）

10位 千葉（9／－8）

◆■WEST第14節

▼5月2日（土）

FC東京 vs 川崎F

横浜FM vs 水戸

浦和 vs 千葉

▼5月3日（日）

東京V vs 柏

鹿島 vs 町田

【ゴール動画】柏 vs FC東京