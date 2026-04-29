WEリーグの野々村芳和チェアマンが、2025-26 WEリーグ クラシエカップ 決勝を終えてメディアの囲み取材に応じ、大会を振り返った。

29日、クラシエカップ決勝のRB大宮アルディージャWOMENvs日テレ・東京ヴェルディベレーザ（東京NB）が行われ、90分を終えて1ー1、延長戦でも違いに点を取り合い2ー2で120分間が終了。PK戦にもつれた結果、東京NBが3ー1で勝利を収め、初のクラシエカップ優勝を果たした。

野々村チェアマンは激闘に終わった決勝について、「今日のファイナル。1万2000人以上の人が集まってくれて、すごく良かったと思います。ゲームの雰囲気というか内容も両チーム素晴らしかったし、やっぱ最後、大宮がアディショナルタイムで追いつけたことも凄く良い作品にしてくれたなと」と劇的な展開について言及。「いつも言いますけど、両チームのサポーターがいて、良いサッカーがあって、第3者的に楽しむファンがいてという、凄く目指したいものに近いものは見せてくれたかなと思っています」と、理想に近い形で試合が行われたと振り返った。

また、試合後の選手たちの雰囲気についても言及。「終わった後の表彰式とかで、大宮の選手とかも「絶対笑おうね」みたいな。あの感覚ってなかなか男子のゲームでは僕も感じることがなかったので、女子らしさとかWEリーグらしさみたいなところを、僕自身も感じることができた」と、女子サッカー特有のものを感じたとコメント。「おそらく、多くの初めて見る人とか、関わりの少ない人にとっても、WEリーグを感じる試合になったんじゃないかなと思います」と、リーグとしての良さが出ていたと振り返った。

ただ、この日はJリーグの全試合と日程が重なった中で行われたクラシエカップ決勝。Jリーグに男子チームを持つ両チームにとっては、完全に試合が重なってしまう形となった。それでも1万2000人を超える観客が来場。「今日のこの条件の中での1万2000人というのは、もちろんWEリーグにとってすごく大きな良い数字」とし、「Jのファン＝WEのファンではないはずなので。そこはこっから5年、10年かけて、色々なターゲットにアプローチしていくというか、見つけていけばいい話だと思うので。今日見てくれた人は十分楽しめたんじゃないかなと思います」と、WEリーグの良さを感じられる層に引き続きアプローチしていきたいとした。

特に目立ったのはファミリー層。小学生以下の子供連れのファミリーは多くスタンドで見られた。「正解はまだはっきりとは断言できないですけど、WEリーグを楽しんでもらう人の多くにやっぱり家族連れ、小さな子供の家族連れっていうのはターゲットのひとつだと思います。イギリスの女子チームの人と話をしても、同じようなことをよく議論したりしてるので。今日もおそらくそういう人が楽しんでくれたのかなと思います」と、狙うべきそうだとし、期待通りと一定の手応えを感じたようだ。