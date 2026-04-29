「老後、この家賃を払い続けられるだろうか」。そんな不安を感じている方は少なくありません。物価上昇が続く中で、住居費は家計の中でも大きな負担となります。

こうしたときに知っておきたいのが、自治体による公的な住宅支援です。住民税非課税世帯に該当する方は、条件を満たせば対象となる可能性があり、住居費の負担を抑えられるケースがあります。ここでは、公営住宅を中心に、その仕組みと利用のポイントを整理します。

◆公営住宅とはどのような制度か

公営住宅は、住まいに困っている低所得者層に対して、自治体が比較的低い家賃で提供する住宅です。生活の基盤となる「住まい」を安定させることで、自立した暮らしを支えるという大切な役割を担っています。

◇入居者資格

入居するためには、大きく分けて以下の2つの条件を満たす必要があります。

【所得が一定基準以下であること】

住民税非課税世帯の方は、多くの場合この基準を満たしています。

【現在、住まいに困っていること】

単に収入が少ないだけでなく、「持ち家がない」「現在の家賃負担が重過ぎて生活を圧迫している」「住環境が悪くて健康的な生活が送れない」などの具体的な困りごとがあることが条件です。

◇入居制度

公営住宅は、多くの自治体で募集時期を決めて受付が行われ、応募者が多い場合は抽選で入居者が決まります。人気のある地域では倍率が高く、すぐに入居できないケースもあります。

また、高齢者世帯や障害者世帯などには優先枠が設けられている場合があり、条件に応じて当選しやすくなる仕組みもあります。単身での入居についても、高齢者であれば認められている自治体が多くなっています。

◇家賃

公営住宅の家賃は「応能応益家賃」と呼ばれる仕組みで、入居者の所得や住宅の条件に応じて決まります。その点で、民間の「相場」とは異なります。

収入が少ない場合は家賃も低く抑えられるため、無理のない範囲で住み続けることができます。また、礼金や更新料がかからないケースが多く、まとまった支出を避けられる点も特徴です。ただし、収入が一定以上になると家賃が上がる、または退去を求められる場合もあります。

参照：厚生労働省「公営住宅制度について」

◆手続きの流れと確認しておきたい点

公営住宅の募集は、常時ではなく定期的に行われることが一般的です。そのため、まずは自治体のホームページや広報誌などで募集時期を確認することが重要です。

次に、自分が条件を満たしているかどうかを、自治体の窓口や住宅担当部署で確認しておくと安心です。申し込みの際には、収入証明や住民票などの書類提出が必要になります。必要書類は自治体ごとに異なるため、案内に従って準備しましょう。

◆まとめ

公的な住宅支援は、住まいに関する不安を軽くするための現実的な選択肢の1つです。住民税非課税世帯に該当する方は、条件を満たせば利用できる可能性があります。

まずは、お住まいの自治体のホームページや窓口で、募集時期や入居条件を確認してみることから始めてみましょう。制度の内容を知っておくだけでも、今後の住まいに対する見通しが立てやすくなるでしょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）