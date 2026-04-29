明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンドWEST第13節が29日に行われた。

AFCチャンピオンズリーグエリートから帰還した首位のヴィッセル神戸は、決定力に欠いてセレッソ大阪の守備を崩し切れずスコアレスドロー。PK戦では2人失敗で勝ち点「1」にとどまり、連勝が「4」で止まった。

神戸との勝ち点差を縮めるチャンスが訪れた2位名古屋グランパスは、ファジアーノ岡山と対戦。甲田英將がゴールをこじ開けたものの、89分にセットプレーで追いつかれてしまう。そしてPK戦は4－5で敗れ、名古屋は神戸との勝ち点差「4」を縮めることができなかった。

京都サンガF.C.とガンバ大阪の関西対決は京都が89分に試合を動かしたが、後半アディショナルタイム4分に南野遥海のゴールでG大阪が追いつく。PK戦は7人目で決着がつき、京都が勝ち点「2」を獲得。G大阪は神戸との勝ち点差「4」のままとなった。

4試合勝利から見放されている最下位のV・ファーレン長崎は、敵地で清水エスパルスと対戦。8分に清水が退場者を出すと、21分に清水の先制を許したものの、33分にチアゴ・サンタナが古巣相手にゴールを奪って同点に追いつく。さらに後半開始早々、長谷川元希の加入後初得点が生まれ、長崎が逆転勝利を収めた。

敵地でアビスパ福岡と対戦したサンフレッチェ広島は、早々の2点リードを追いつかれてしまう。PK戦に突入すると、福岡が3人目と4人目で失敗して広島がリードしたにもかかわらず、広島は4人目から6人目まで3人連続で失敗。広島はPK戦をも落として勝ち点「1」にとどまった。

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■WEST第13節

清水エスパルス 1－2 V・ファーレン長崎

ヴィッセル神戸 0－0（PK戦：2－4） セレッソ大阪

アビスパ福岡 2－2（PK戦：4－3） サンフレッチェ広島

名古屋グランパス 1－1（PK戦：4－5） ファジアーノ岡山

京都サンガF.C. 1－1（PK戦：5－4） ガンバ大阪

◆■WEST順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 神戸（26／＋12）

2位 名古屋（22／＋5）

3位 G大阪（22／0）

4位 広島（20／＋2）

5位 京都（19／＋1）

6位 C大阪（19／0）

7位 清水（17／0）

8位 岡山（17／－5）

9位 福岡（17／－9）

10位 長崎（16／－6）

◆■WEST第14節

▼5月2日（土）

岡山 vs 広島

京都 vs 清水

G大阪 vs 神戸

▼5月3日（日）

C大阪 vs 福岡

長崎 vs 名古屋