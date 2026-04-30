「いつもの自分に、特別な輝きをプラスしたい」そう感じていませんか？New Balanceの象徴カラー「グレー」を祝う祭典「Grey Days 2026」がABCマートで開催されます！この記事を読めば、限定スニーカー情報はもちろん、ポップアップストアでの特別な体験、豪華ノベルティまで、グレーの魅力を最大限に楽しむ方法がわかります。私もこの祭典を心待ちにしていました！

ニューバランスが贈る「Grey Days 2026」：グレーに秘められた無限の可能性

皆さんは、New Balance（ニューバランス）と聞いて、どんな色を思い浮かべますか？多くの方がきっと「グレー」と答えるのではないでしょうか。そう、あの落ち着きがありながらも洗練された「グレー」こそが、ニューバランスのブランドを象徴する特別な色。

今、その特別な“グレー”にスポットライトを当てた、1ヶ月間の祭典がABCマートで開催されているのをご存知でしょうか？その名も「Grey Days（グレーデイズ）2026」！

ニューバランスにとってグレーは、単なる色ではありません。それはまるでキャンバスのような、無限の可能性を秘めた存在。「白紙の状態であり、選択の自由や自己表現、何よりもインデペンデントを表します」というメッセージに、私は深く心を動かされました。たしかに、グレーのスニーカーはどんなスタイルにも馴染み、履く人の個性をそっと引き立ててくれる。「あなたらしさを一番美しく引き立てる色」という表現、まさにその通りですよね。私もこれまで、様々なコーディネートでニューバランスのグレーシューズに助けられてきました。

この「Grey Days 2026」は、そんなニューバランスのアイデンティティを形成するグレーへの敬意と、そのタイムレスな魅力を再発見するための年に一度の祭典なのです。

35名のNB LOVERが魅せる「35 Grey Styles in Grey Shoes」

皆さんはニューバランスのグレーにどんな思い出がありますか？私が特に注目したのは、今回のイベントのメインビジュアル「35 Grey Styles in Grey Shoes」。お笑い芸人のおばたのお兄さんや、日本を代表するカリスマトレーナーAYAさんをはじめとする、35名の「NB LOVER」たちが登場しています。

彼らがそれぞれの個性を表現したスタイリングは、まさにグレーの持つ多様性と奥行きを物語っています。フォーマルな装いからカジュアル、ストリートまで、どんなシーンでもグレーが主役になれることを証明してくれるかのようです。彼らのライフスタイルの中に溶け込むグレーシューズを見て、私も新たなグレーの着こなしに挑戦したくなりました！

「グレーという色が持つ自由さと奥行き、そしてオリジナリティを引き出す力」――まさにこの企画が伝えたいメッセージが凝縮されていると感じます。あなたもきっと、自分らしいグレーのスタイルが見つかるはず！

唯一無二の輝きを放つ「Grey Days」限定プロダクト

今回の祭典を記念して、「Grey Days」を祝福する限定シューズが2026年5月より順次登場しています。ニューバランスのクラフトマンシップと時代を超えたタイムレスな美学を体現した、特別な4モデルがラインアップ。それぞれのモデルが異なる視点から“グレー”の魅力を表現しており、まさに唯一無二のコレクションと言えるでしょう。

限定プロダクト一覧

U2010 753 GRAY(753)

価格：22,000円（税込）

サイズ：22.5cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

私が写真で見た第一印象は、洗練された都会的なグレー。ディテールへのこだわりが感じられ、ビジネスシーンにも馴染みそうな上品さがありますね。この価格でこのクオリティなら、長く愛用できる一足になるはず。

U5030 69C GRAY(69C)

価格：18,920円（税込）

サイズ：25.0cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

メタリックな輝きを放つ「N」ロゴが印象的！モダンでスポーティーな雰囲気が魅力です。デイリーユースはもちろん、軽い運動にも対応できそうな汎用性の高さが期待できます。2万円を切る価格帯は、この限定感を考えるとかなり「買い」かもしれません。

U2000 8LR GRAY(8LR)

価格：24,200円（税込）

サイズ：25.0cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

落ち着いたトーンのグレーが美しい一足。どんな服装にもすんなり馴染む万能なデザインだと感じました。ニューバランスの定番モデルに新たな表情を加えたような、長く愛されるグレーになる予感がします。

U1890 5UY GRAY(5UY)

価格：26,950円（税込）

サイズ：22.5cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

このモデルは、どこかレトロでありながらも新しい、独特の存在感を放っていますね。クラシックな魅力と現代的な快適さが融合したようなデザイン。ニューバランスファンならずとも、その特別なオーラに惹かれるのではないでしょうか。少し高価に感じられるかもしれませんが、限定品としての価値を考えれば納得の一足です。

ポップアップストアで「グレーの世界」をリアル体験！

この「Grey Days 2026」は、オンラインだけでなくリアルな空間でもその魅力を存分に発揮しています。全国6店舗のABC-MART GRAND STAGEで、期間限定のポップアップストアが開催中なんです！

店頭には、このイベントを象徴するグレーシューズがずらりと並び、スタイリング提案とともに、その世界観を体感できる空間が演出されているとのこと。さらに、順次発売される限定アイテムや、Grey Daysのコンセプトムービーも公開されています。

私が特に心惹かれたのは、「シューレースカスタム」サービス！購入したシューズにその場で自分だけのアレンジを加えられるなんて、特別な一足になりそうでワクワクしますよね。また、銀座店とららぽーと横浜店限定で、アーティスト花梨さんが「ニューバランス 574」の25のパーツを分解・再構築したアート展示も行われています。これは、ニューバランスが掲げるクラフトマンシップを肌で感じられる貴重な機会となりそうです。

ポップアップストア実施概要

開催店舗・期間

ABC-MART GRAND STAGE 銀座店

ABC-MART GRAND STAGE ららぽーと横浜店

ABC-MART GRAND STAGE ルクア大阪店

ABC-MART GRAND STAGE 名古屋栄店

ABC-MART GRAND STAGE ららぽーと富士見店

ABC-MART GRAND STAGE エスパル仙台店

シューレースカスタム開催日

ABC-MART GRAND STAGE 銀座店

ABC-MART GRAND STAGE ららぽーと横浜店

ABC-MART GRAND STAGE ルクア大阪店

ABC-MART GRAND STAGE 名古屋栄店

ABC-MART GRAND STAGE ららぽーと富士見店

ABC-MART GRAND STAGE エスパル仙台店

豪華ノベルティをGET！「Grey Days」をもっと楽しむ

今回の「Grey Days 2026」では、購入金額に応じて様々なオリジナルノベルティがプレゼントされます！どれもグレーを基調とした、普段使いしやすい魅力的なアイテムばかり。これは見逃せませんね！

※セール品は対象外となりますのでご注意ください。

ノベルティ一覧

ポップアップ店舗限定サコッシュ

限定ハンドタオル（2枚セット）

ニューバランス商品を15,000円（税抜き）以上ご購入の方2026年5月1日（木）00:00～ ※なくなり次第終了グレーカラーにニューバランスのロゴが映える、特別なハンドタオル。スポーツシーンにも普段使いにも大活躍しそう。全国30店舗のABC-MART GRAND STAGE

限定目印チャーム（1種）

SNSで参加！限定ステッカーを手に入れよう

そして、もっと気軽に「Grey Days 2026」に参加できるチャンスもあります！2026年5月1日（金）から5月17日（日）の期間中に、お気に入りのニューバランスのグレーシューズをSNSで投稿すると、限定ステッカーがもらえるキャンペーンが実施されます。

参加方法

SNSで以下のハッシュタグをつけて投稿

#GreyDays2026

#お気に入りのGreyシューズ

#newbalancelifestyle

投稿画面をABCマートの店頭スタッフに提示

Step3： 限定ステッカーをプレゼント！

引き換え期間： 2026年5月31日（日）まで

まとめ：あなただけのグレーを見つけよう

投稿するシューズは、ニューバランスのグレーの色味であればモデルは問いません。ステッカーはなくなり次第終了なので、早めに参加しましょう！

New Balanceの「Grey Days 2026」は、単なるスニーカーのキャンペーンという枠を超え、「グレー」という色を通して自己表現や自由を再発見する、まさに文化的な祭典だと感じました。

限定のシューズを手に入れるもよし、ポップアップストアで特別な体験をするもよし、可愛らしいノベルティをゲットするもよし。SNSであなたの「お気に入りのGreyシューズ」を共有するだけでも、この特別なイベントの一部になれます。

皆さんの個性を加速させる、新しいグレーとの出会いがきっと待っていますよ。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。