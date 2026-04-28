プレミアリーグは28日、延期されていた第31節マンチェスター・シティ対クリスタル・パレスの日程と第37節の開催スケジュールを発表した。

プレミアリーグは現在、首位アーセナルと2位マンチェスター・Cの優勝争いを筆頭に、来シーズンの欧州大会出場権をめぐる争い、さらに残留を懸けた戦いなど、今シーズンも佳境を迎えている。

特にアーセナルとマンチェスター・Cはタイトルレースでデッドヒートを繰り広げており、現時点では1試合少ない2位マンチェスター・Cが首位アーセナルを勝ち点差「3」で追走する緊迫した状況が続いている。

マンチェスター・Cはカラバオカップ決勝に進出した影響で、当初3月22日に予定されていた第31節クリスタル・パレス戦が延期に。マンチェスター・Cはプレミアリーグに対し、日程に関する協議を続けていることも報じられていたが、5月13日に未消化分の第31節クリスタル・パレス戦、5月19日に第37節ボーンマス戦が開催されることが決定。これによりマンチェスター・Cは5月4日から24日までの20日間で6試合を行うことになった。

マンチェスター・Cとアーセナルの今後の日程は以下の通り（現地時間）

■マンチェスター・C

5月4日：プレミアリーグ第35節 エヴァートン（A）

5月9日：プレミアリーグ第36節 ブレントフォード（H）

5月13日：プレミアリーグ第31節 クリスタル・パレス（H）

5月16日：FAカップ決勝 チェルシー

5月19日：プレミアリーグ第37節 ボーンマス（A）

5月24日：プレミアリーグ第38節 アストン・ヴィラ（H）

■アーセナル

4月29日：CL準決勝1stレグ アトレティコ・マドリード（A）

5月2日：プレミアリーグ第35節 フルアム（H）

5月5日：CL準決勝2ndレグ アトレティコ・マドリード（H）

5月10日：プレミアリーグ第36節 ウェストハム（A）

5月18日：プレミアリーグ第37節 バーンリー（H）

5月24日：プレミアリーグ第38節 クリスタル・パレス（A）

5月30日：CL決勝 ※勝ち進んだ場合