◆1000万円を1つの口座に入れても大丈夫？

1000万円というまとまったお金があると、「1つの口座に入れたままで大丈夫なのか」「銀行がつぶれたらどうなるのか」と不安に感じる人も多いのではないでしょうか。元銀行員の筆者と共に、その疑問について考えてみましょう。

結論からいうと、預けている金融機関や預金の種類によって「大丈夫な範囲」は決まっています。

その判断のポイントになるのが、「預金保険制度」です。

◆預金保険制度を知っておこう

預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に預金者を保護する仕組みです。万が一のときでも、一定額まで預金が守られるようになっています。預金保険の対象金融機関とは、日本国内に本店がある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などです。

ただし、全ての預金が同じように保護されるわけではありません。預金の種類によって保証内容が異なります。

◆預金の種類ごとの保証内容

・利息の付かない普通預金・当座預金（決済用預金）

→金額にかかわらず全額保護されます

・通常の普通預金・定期預金など

→金融機関ごとに、元本1000万円までと破綻日までの利息が保護されます

・外貨預金・譲渡性預金など

→預金保険制度の対象外（保護されません）

◆注意点は「金融機関ごと」という点

ここで重要なのが、「1000万円までの保証は金融機関ごと」という点です。

例えば、同じ銀行の別の支店に預けていたとしても、それは合算して1つの金融機関として扱われます。

・A銀行△△支店：500万円

・A銀行□□支店：700万円

この場合、合計1200万円となるため、保証されるのは元本1000万円＋利息までです。

◆1000万円を超える場合の考え方

銀行が破綻するケースは現実的には多くありませんが、制度上のリスクを踏まえるなら、1000万円を超える資金は分散して預けることも検討するとよいでしょう。

例えば、別の銀行に分けて預けることで、それぞれの金融機関で1000万円まで保護されます。

◆不安なら「分散」という選択も

1000万円を1つの口座に預けていても、すぐに問題が起きるわけではありません。

ただし、「制度としてどこまで守られるのか」を理解したうえで、そのまま預ける、複数の銀行に分散する、といった判断をすることが大切です。

元銀行員としても、「知らずに預けている状態」より、「理解したうえで選んでいる状態」のほうが安心してお金を管理できると感じます。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）