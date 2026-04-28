日本ハムと西武、6回終了時点で1-1の同点

1回裏に西武が長谷川のホームランで先制するも、5回表に日本ハムがR・カストロのタイムリーで追いついた。両チームとも投手戦を繰り広げ、後半戦での展開が注目される。

【スタメン】

西武: 1(中)岸　潤一郎 2(一)長谷川　信哉 3(指)渡部　聖弥 4(右)Ａ・カナリオ 5(左)林　安可 6(三)平沢　大河 7(捕)古賀　悠斗 8(遊)源田　壮亮 9(二)滝澤　夏央 10(投)渡邉　勇太朗

日本ハム: 1(左)野村　佑希 2(遊)水野　達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司　裕也 5(一)清宮　幸太郎 6(中)Ｒ・カストロ 7(右)万波　中正 8(捕)田宮　裕涼 9(二)奈良間　大己 10(投)細野　晴希

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 24 15 8 1 .652 -
2 ヤクルト 25 16 9 0 .640 0
3 巨人 24 14 10 0 .583 1
4 DeNA 23 11 12 0 .478 4
5 広島 22 7 14 1 .333 7
6 中日 24 7 17 0 .292 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 25 16 9 0 .640 -
2 ソフトバンク 24 13 11 0 .542 2
3 楽天 25 12 12 1 .500 3
4 西武 26 12 13 1 .480 4
5 日本ハム 26 11 15 0 .423 5
6 ロッテ 24 10 14 0 .417 5