日本ハムと西武、6回終了時点で1-1の同点

1回裏に西武が長谷川のホームランで先制するも、5回表に日本ハムがR・カストロのタイムリーで追いついた。両チームとも投手戦を繰り広げ、後半戦での展開が注目される。

【スタメン】

西武: 1(中)岸 潤一郎 2(一)長谷川 信哉 3(指)渡部 聖弥 4(右)Ａ・カナリオ 5(左)林 安可 6(三)平沢 大河 7(捕)古賀 悠斗 8(遊)源田 壮亮 9(二)滝澤 夏央 10(投)渡邉 勇太朗

日本ハム: 1(左)野村 佑希 2(遊)水野 達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司 裕也 5(一)清宮 幸太郎 6(中)Ｒ・カストロ 7(右)万波 中正 8(捕)田宮 裕涼 9(二)奈良間 大己 10(投)細野 晴希

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