ALL DIFFERENTは2026年4月28日、「働き方への価値観の変化」に関する意識調査の結果を発表した。調査は2026年2月26日～28日、10代～60代のビジネスパーソン1,200人を対象にインターネット調査形式で行われた。

社会や職場全体の変化に伴い、働き方に関して大きな影響が「ない」人は約半数

社会や職場全体の変化に伴い、自身の業務や働き方に影響があったものについて尋ねたところ、「特に大きな影響はない」(45.5%)と回答した割合が最も多かった。

次いで、「働く時間の変化(残業、勤務時間、拘束時間など)」(24.8%)、「人手不足による業務負荷の増加」(18.4%)、「業界の変化に伴う業務量・業務スピードの変化」(16.9%)となった。

この5年で自身の働き方に対する考え方や価値観は変わったか質問した結果、「大きく変わった」(12.9%)と回答した人と「ある程度変わった」(29.6%)と回答した人を合わせると約4割が変わったと感じていることが分かった。

一方、「あまり変わっていない」は33.3%、「全く変わっていない」は24.2%となり、約6割が変わっていないと感じているという結果に。

5年間の働き方に対する考え方や価値観の変化

働き方の変化による物理的・精神的負担、「変わらない」が半数、一方で約4割が「増加」

社会や職場全体の働き方の変化により、働くうえでの物理的・精神的負担はどう変わったか尋ねると、負担が「変わらない」と回答した割合が49.8%となった。

一方、「物理的・精神的負担がともに増えた」が16.6%、「主に物理的負担が増えた」が7.8%、「主に精神的負担が増えた」が15.2%となり、何かしらの負担が増えたと回答する割合は約4割だった。

また、「物理的・精神的負担がともに減った」は10.7%という結果に。

人手不足で負担増が多数、テレワークは負担減の傾向も

社会や職場全体の変化に伴い、業務や働き方に影響を受けたとする項目ごとに、働くうえで物理的・精神的負担の変化を感じている人の割合を分析。

結果、影響を受けた項目として「人手不足による業務負荷の増加」と回答した人は、「物理的・精神的負担がともに増えた」と感じる割合が45.2%、「主に物理的負担が増えた」は14.0%、「主に精神的負担が増えた」は20.4%という結果に。

また、影響を受けた項目として「働く場所の変化(テレワーク/出社頻度)」と回答した人は、「物理的・精神的負担がともに減った」と感じる割合が30.5%と、他項目に比べて最も高くなった。

さらに、影響を受けた項目として「コミュニケーションの変化(テレワーク/出社頻度)」と回答した人は、「主に精神的負担が増えた」と回答する割合が25.4%と、他項目に比べて高くなった。

理想の働き方は「プライベートとの両立しやすさ」が24.8%、障壁は「人手不足」が31.5%

今後理想とする働き方についての質問では、「プライベートと両立しやすい働き方」(24.8%)が最も多く、次いで「休息をしっかり確保できる働き方」(19.4%)となった。

理想の働き方

理想の働き方をするうえで、今の職場ではどんなことが障壁となると思うか尋ねると、1位は「業務過多や人手不足」(31.5%)となり、次いで「特に障壁はない(現状に満足)」(29.9%)、「業務の特性(出社・対面が必要な場面が多いなど)」(14.1%)となった。

理想の働き方を妨げる今の職場の障壁

今後、会社に求める職場環境や制度について問うと、「給与・待遇の充実」(34.3%)が最も多く、次いで「協働・コミュニケーション(チームの連携、上司部下の良好な対話)」(21.2%)、「休暇制度の柔軟性(有休取得のしやすさ、特別休暇など)」(18.3%)となった。