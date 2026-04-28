マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック暫定監督が、ブレントフォード戦でシステムを4バックから3バックに変更した狙いを説明した。イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

マンチェスター・ユナイテッドは27日、プレミアリーグ第34節でホーム『オールド・トラッフォード』にてブレントフォードと対戦した。ホームチームがカゼミーロとベンヤミン・シェシュコのゴールで2点リードして前半を終えると、キャリック暫定監督はアマド・ディアロを下げてヌサイル・マズラウィを投入し、システムを4バック3バックに変更。最終的に2－1で勝利を収めた。

ブレントフォード戦後、キャリック暫定監督は「すばらしいスタートだった。少なくともあと1点、もっとリードを奪っていてもおかしくなかった」とし、「後半は戦術を微調整し、概ね試合をうまくコントロールできていた。選手たちの精神力と努力はすばらしいものだったと思う。もっと得点を奪えたかもしれないが、この時期は結果がすべてだ」と選手たちの戦いぶりを称賛した。

そして、3バックへの変更について「カバーすべきスペースがいくつかあった。純粋な戦術的判断だった。ハーフタイムの時点での状況を考え、試合の行方をより確かなものにしたかった。そして、選手たちがうまくやり遂げてくれた。このリーグで結果を残すことは難しい。これだけの勝利を手にすることができて、とても喜んでいるよ」と戦術的な判断であったことを明かし、守備面の改善が狙いだったと説明した。

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