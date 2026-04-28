NHKは28日、2026年のサッカー中継などに使用する『2026 NHKサッカーテーマ』を米津玄師の「烏」（からす）に決定したことを発表した。

FIFAワールドカップ2026は日本時間6月12日に開催される。日本代表の全試合を地上波総合とBSにて生中継するNHKは、試合の生中継などで使用するサッカーテーマソングを米津玄師の新曲「烏」に決定したと発表。FIFAワールドカップ2026でもテーマソングとして使用されることも発表された。また、米津玄師による新曲「烏」は5月10日（日）の午後9時50分に放送される『サンデースポーツ』で披露されるとのこと。同番組はNHK ONEでも同時・見逃し配信される。

米津玄師は『2026 NHKサッカーテーマ』の決定に際し、NHK公式サイト上で次のようにコメントしている。

「NHKサッカーテーマソングとして『烏』という曲を作りました。長年愛してきたサッカーをテーマに、今この時代に、他でもない自分が作るのなら一体どういう曲がいいだろうか？ と思案しながらいろいろ試みた結果、出来上がったのは自分でも拍子抜けするくらい個人的な曲でした。サッカーという大きな構造の中で、前を見据え屹立し続ける人々が、集団であると同時に健やかなる個人でもあってほしいという願いを元にこの曲を作りました。よろしくお願いします」