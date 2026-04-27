リヴァプールのDFフィルジル・ファン・ダイクが、負傷によって今季中の復帰が危ぶまれるFWモハメド・サラーについて言及した。『ESPN』が伝えている。

サラーは25日に行われたクリスタル・パレス戦（3－1〇）でハムストリングを負傷し、途中交代を余儀なくされた。負傷の詳細に関しては今後の検査結果次第ではあるが、今季限りでのリヴァプール退団をすでに表明しているなか、残り4試合で再び赤いユニフォームを着る機会はないかもしれない。

サラー本人に加え、クラブとファン・サポーターが望むのはアンフィールドで行われるプレミアリーグ最終節のブレントフォード戦で再びピッチに立っての別れだ。

キャプテンを務めるファン・ダイクはこれまで何度も見せてきたエースの驚異的な回復力に期待しつつも、たとえ再びピッチに立てなかったとしてもこれまでの貢献にふさわしい盛大な送り出され方をするだろうと考えている。

「彼が一日も早くピッチに戻れるよう、全力を尽くしていることはわかっているよ」

「シーズン終盤のこの時期にケガをしてしまうと、特に彼の状況では、ホームゲームはあと2試合しか残っていないので、様々な感情が頭をよぎると思う」

「早く復帰できることを願っているよ。来週には復帰できるかもしれないし、できないかもしれない。まだ、そこのところはわからないんだ」

「だけど、いずれにせよ、彼は盛大な送別会を開いてもらうことになるだろうね」

「今はまだ先のことを考えるべきではないと思うよ。モハメド・サラーは回復が早い選手で、周りに適切なスタッフがいれば、きっと大丈夫さ」

サラーは2017年の加入以来、公式戦440試合に出場し257ゴールを記録。在籍期間に2度のプレミアリーグ制覇を筆頭に、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップ、UEFAスーパーカップ、FIFAクラブ・ワールドカップの優勝に大きく貢献している。

【ハイライト動画】リヴァプール快勝のクリスタル・パレス戦