パリ・サンジェルマン（PSG）のFWフヴィチャ・クヴァラツヘリアは、「世界最高の2チーム」が対峙する大一番へ気合十分だ。フランス紙『レキップ』が伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）連覇を目指すPSGはリーグフェーズを11位で終えてノックアウトフェーズへのストレートインを逃したが、プレーオフでモナコとの同国対決を制し、ラウンド16ではチェルシーを2戦合計8－2で粉砕。シーズン終盤にかけて次第に調子を上げていくと、準々決勝では王者の貫禄を見せつける戦いぶりでリヴァプールを2戦合計4－0で下し、3年連続でベスト4へ駒を進めた。

準決勝で対戦するのはバイエルン。ヴァンサン・コンパニ体制2年目の今シーズンは4試合を残してブンデスリーガ連覇を決め、リーグの最多得点記録を54年ぶりに更新するなど圧巻の強さを誇る。CLではリーグフェーズを2位で終えると、ラウンド16でアタランタを2戦合計10－2、準々決勝でレアル・マドリードを2戦合計6－4で下した。

ホーム開催となる準決勝ファーストレグを翌日に控えるなか、ルイス・エンリケ監督とともに前日会見に出席したクヴァラツヘリアは「調子は良いよ。これから重要な試合がたくさんあることはわかっているけど、チームのおかげで良いコンディションを維持できている」と大一番での活躍へ自信を示す。

“事実上の決勝戦”とも評される今回の対戦カード。昨年11月にパルク・デ・プランスで行われたリーグフェーズでの前回対戦はバイエルンの1－2の勝利で終わっていたが、ジョージア代表はその時よりも良いパフォーマンスを見せられると主張する。

「シーズン序盤、ケガ人が続出して調子が悪かった試合を覚えている。だけど、あの試合でも、自分たちの実力は示せたと思う。ただ今回は、世界最高の2チームが対戦すると思っているよ」

ホームで先勝を狙うPSGにとって厄介な存在となるのが、大一番で真価を発揮する相手守護神のマヌエル・ノイアーだ。「彼は世界最高の選手の一人であり、レジェンドだ」と対戦相手への敬意を口にしたクヴァラツヘリアだが、2－0で勝利した昨年のFIFAクラブ・ワールドカップの再現を狙う。

「彼からどうやって得点すればいいのかわからないけど、クラブワールドカップではそれを成し遂げた。もう一度やらなければならないね。彼は何でもできる選手、特に足元の技術は抜群だ。だけど、そのためにトレーニングを変えることはできない。その場で、どうすれば彼を攻略できるかを見極める必要があるね」

PSGとバイエルンが激突するCLノックアウトフェーズ準決勝のファーストレグは、日本時間29日の午前4時にキックオフされる。