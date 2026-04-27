東京初出店！「BAKERY CAFE C」東京ソラマチ店がオープン！ スカイツリーを楽しむ新たなカフェ体験

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、4月28日（火）に東京スカイツリータウン・ソラマチ店 ウエストヤード2Ｆにオープンするベーカリーカフェ「BAKERY CAFE C」をピックアップ。サンマルクホールディングスが展開するベーカリーカフェブランド「BAKERY CAFE C」が4月28日、東京スカイツリータウン®・東京ソラマチ ウエストヤード2Fにグランドオープンします。24日には、プレス向けの内覧・試食会が開催されました。東京初出店となる「BAKERY CAFE C」は、「日本のパンの価値を体験として届ける」ことをコンセプトにした新たなベーカリーカフェです。「Croissant（クロワッサン）」「Coffee（コーヒー）」「Café（カフェ）」という3つの“C”を軸に、「クロワッサンとドリンクで、東京スカイツリー®での時間を楽しむ」ことができます。また、東京ソラマチ®への出店理由については、「さまざまなニーズに応えられる立地である」とのことで、国内外の観光客が日々訪れる一方で、地元の方にもカフェとして気軽に利用してもらいたいという思いがあるそうです。ここからは、本店舗ならではの“C”を紹介します。まずは「Croissant」。店内には、クロワッサンをはじめとした定番商品から惣菜パン、デザート系まで、約80種類のパンが並びます。なかでも注目したいのは、東京ソラマチ®店限定の「クラウドクロワッサン」。クロワッサンをホワイトチョコとメレンゲでコーティングし、ソラマチをイメージしたブルーシュガーをまぶした、見た目にも華やかな一品です。メレンゲはバーナーで炙られており、カリッとした食感が楽しめます。なお、クロワッサンの半分のみコーティングされているのは、食べ歩きのしやすさを考慮したから。スカイツリーを背景に写真を撮るのもおすすめです。なお、店内で使用する生クリームはすべて乳脂肪分40％以上のものを採用し、丁寧に仕立てているとのこと。クロワッサンには、ヨーロッパ産の発酵バターとフランス産小麦を使用するなど、素材にも強いこだわりが感じられます。ちなみに担当者によると、各店舗で人気のパンは「塩パン」。続いて「トリュフ塩バタークロワッサン」「クロワッサンショコラティエ」とのことです。続いては「Coffee」。「毎日飲みたくなるコーヒー」をテーマに、パンとの相性を追求した一杯を提供しています。コーヒー豆には、京都発のロースタリー「小川珈琲」が厳選した専用豆「ARK」を使用しており、生産地から品質までこだわり抜かれています。香り・コク・バランスの取れた味わいで、クロワッサンとの相性も抜群です。「Café」では、「東京スカイツリー®のライティング」をイメージしたビジュアルの「東京スカイツリー®スムージー」が楽しめます。こちらも店舗限定商品です。スムージーは、ナガノパープル味の「雅（みやび）ver」、ラムネ味の「粋（いき）ver」、温州みかん味の「幟（のぼり）ver」の3種類。「撮る・食べる・共有する」という新たな体験導線を意識した商品で、グラスの上に山盛りに乗せられた綿あめが目を引きます。シロップ入りのスポイトも付属しており、綿あめにかけると溶けていく様子も楽しめます。サンマルクホールディングスは、今回東京ソラマチ®に出店した理由について、食を通じた新たな体験価値の創出を目指したためと説明します。クロワッサンやスムージーの写真を撮影し、SNSで共有することで、来店体験そのものを思い出として持ち帰ってもらいたい。そんな思いから生まれた「BAKERY CAFE C」。今後はサンマルクカフェとの差別化を図りながら展開していくとのことです。店名：BAKERY CAFE C（ベーカリーカフェ C） 東京ソラマチ店住所：東京都墨田区押上 1 丁目 1-2 東京ソラマチ 2F ウエストヤード 4 番地アクセス：東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」直結東京メトロ半蔵門線 都営浅草線・京成押上線「押上（スカイツリー前）駅」直結営業時間：10:00～21:00座席数：97 席（テラス 20 席含む・全席禁煙）オープン日：2026 年 4 月 28 日（火）