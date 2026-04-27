江原啓之「そんな先祖はパンチです！」家に2つの仏壇を置くのはNG？ 悩める相談者に贈った“本質的”な答え

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。4月26日（日）の放送では、実家と義実家、2つの仏壇を自宅に置くことになった女性からの相談に、江原が現代に即したアドバイスを送りました。お仏壇についてのご相談です。自宅に、違う家の2つの仏壇があるというのは、良くないのでしょうか？ 私と夫のそれぞれの母は、施設と病院で暮らしているのですが、近いうちに、仏壇を私たちの家に置かないといけなくなりました。2つの仏壇を家に置くと、何かが降りかかり、体調を崩すなどと言われました。主人は「そんなことはない」「両家のご先祖様をみる」と言っています。私たち夫婦は、両家の仏壇とお墓をみるつもりです。今後は、私たちみたいな方が増えてくるのではないでしょうか？――番組パートナーの奥迫も「これから、そういうご家庭が増えてきますよね」と語り、「そんな優しいご主人の言葉に、ご先祖様も喜んでいるのではないでしょうか」と寄り添います。そして、江原は、かつての慣習と今の現実について語り始めます。江原：あのね、昔はそんなことを言ったんですよね。どういうことかと言うと、両家の仏壇を一軒のお家に置くと、やっぱり、どちらかを尊重してどちらかを粗末にするとか、何かそんなようなこととか、やっぱり昔の礼儀みたいな感じで。だから、せめてそのお部屋を別の部屋にするとか、何かそんなようなことを言ったりするんだけれども……もう、無理。そんなの無理よ！奥迫：ですよね、現実的に。江原：無理よ！ 無理、無理!! じゃあ（極端な話ですが）「もう1つの仏壇は捨てちゃったほうが良いって言うんですか？」って言いたくなるよね。（大切なのは）気持ちでしょう？奥迫：やっぱりそうですよね！江原：当たり前ですよ、そんなこと。「私の家の中に、お宅の仏壇を置くんですか？」なんて言う先祖がいたら、もうパンチですよ！ そんな了見の狭いようなことを言う先祖にはパンチ（笑）!! だから、ご主人、正しい。――相談者のご主人の「両家のご先祖様をみる」という姿勢を「素敵です」と、あらためて称賛する奥迫。江原はさらに、供養の本質的な「形」について持論を展開します。江原：いいじゃないの。だって、もっと言えば、（例えばご家庭に）お子さんがいなかったら、次の代がないですからね。だから形じゃないの。全然いいの。お墓とかだってね、もう私なんかも自分のお墓は建ててあるんですよ。だけども、なんかもういい（笑）。みんな一緒でいい。樹木葬とかね、みんな一緒がいいですね。それがいいです。ご迷惑をかけなければ。奥迫：そうなってきますよね、これから。江原：そう。だって私、天国に逝くんだもん。私はここにいません。私は天国なんです。みんな同じところに逝きますもんね。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子