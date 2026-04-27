“アメリカツアー"で活躍するプロゴルファーも使用！打ちやすさ＆安定性が向上した「最新シャフト」とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。4月25日（土）の放送では、UST Mamiya Japan株式会社の杉本崚（すぎもと・りょう）さんに、ゴルフクラブにとって重要なパーツであるシャフトの最新モデルを紹介していただきました。

◆プロも使用する「シャフト」の特徴とは？

佐原：この季節は、まさにゴルフのハイシーズンですね。気候も日に日に穏やかになり、ゴルフを楽しまれる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、カーボンシャフト専門メーカー・UST Mamiya Japanの杉本さんから、最新モデルのシャフトについてお話を伺います。

杉本：LIN-Qシリーズは、世界のトッププレイヤーのパフォーマンス向上のために設計されたシャフトです。米ツアーで昨シーズンに3勝したベン・グリフィン選手をはじめ、アメリカの下部ツアーでも優勝者が複数出ているなど、注目度の高いシャフトです。

その最新モデル「LIN-Q PowerCore」には、新テクノロジー・PowerCoreが搭載されています。独自のQ-Ply素材とナノレジンシステムを採用し、余分なシャフトの変形を抑制することで、全体がしなやかにしなり戻り、打感が良くなっています。さらに、エネルギーロスが少なくなるため、スイングパワーを最大効率でボールに伝えてくれます。また、LIN-Qシリーズには、少し張り感の強い「LIN-Q EX」シリーズがありますが、「LIN-Q PowerCore」は、EXシリーズよりさらに打ちやすく、安定性も向上しています。

ラインナップは全3モデル。現在「LIN-Q PowerCore BLUE」が発売されていますが、この夏には「LIN-Q PowerCore WHITE」、「LIN-Q PowerCore RED」の発売を予定しています。各モデルのデザインや詳細なスペックなどは、公式のWebサイトなどをご確認いただければと思います。

＜番組概要＞

番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS

パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）

放送日時：毎週土曜7:25～7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness