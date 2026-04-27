“アメリカツアー"で活躍するプロゴルファーも使用！打ちやすさ＆安定性が向上した「最新シャフト」とは？

◆プロも使用する「シャフト」の特徴とは？
佐原：この季節は、まさにゴルフのハイシーズンですね。気候も日に日に穏やかになり、ゴルフを楽しまれる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、カーボンシャフト専門メーカー・UST Mamiya Japanの杉本さんから、最新モデルのシャフトについてお話を伺います。
杉本：LIN-Qシリーズは、世界のトッププレイヤーのパフォーマンス向上のために設計されたシャフトです。米ツアーで昨シーズンに3勝したベン・グリフィン選手をはじめ、アメリカの下部ツアーでも優勝者が複数出ているなど、注目度の高いシャフトです。
その最新モデル「LIN-Q PowerCore」には、新テクノロジー・PowerCoreが搭載されています。独自のQ-Ply素材とナノレジンシステムを採用し、余分なシャフトの変形を抑制することで、全体がしなやかにしなり戻り、打感が良くなっています。さらに、エネルギーロスが少なくなるため、スイングパワーを最大効率でボールに伝えてくれます。また、LIN-Qシリーズには、少し張り感の強い「LIN-Q EX」シリーズがありますが、「LIN-Q PowerCore」は、EXシリーズよりさらに打ちやすく、安定性も向上しています。
ラインナップは全3モデル。現在「LIN-Q PowerCore BLUE」が発売されていますが、この夏には「LIN-Q PowerCore WHITE」、「LIN-Q PowerCore RED」の発売を予定しています。各モデルのデザインや詳細なスペックなどは、公式のWebサイトなどをご確認いただければと思います。
＜番組概要＞
番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS
パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）
放送日時：毎週土曜7:25～7:30
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness