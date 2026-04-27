Mrs. GREEN APPLE、桑田佳祐、MISIA、Vaundy、INI…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（4月25日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。4月25日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（4月25日（土）付）を発表しました。

■10位：LiSA「DECOTORA15」

初登場！ 4月15日にリリースされた7枚目のアルバム『LACE UP』に収録されている楽曲です。LiSAは現在、アリーナツアー「LiVE is Smile Always～15～」を開催中。28日（火）、29日（水・祝）の2日間は、神戸ワールド記念ホール（兵庫県）でおこなわれます。

■9位：IMP.「STRANGER」

先週10位から1ランクアップ↑ 4月13日にリリースされた5枚目のシングル「INVADER」の収録曲が2週連続でランクイン。同シングルの各形態の収録曲を収めた『INVADER［Special Edition］』が、オリコン週間デジタルアルバムランキングで、グループ2作目の1位を獲得しました。

■8位：Official髭男dism「スターダスト」

初登場！ 4月22日にCDリリースされた両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」の収録曲で、日曜劇場「GIFT」（TBS系）の主題歌に起用されています。

■7位：Eve「風のアンセム（feat. suis from ヨルシカ）」

初登場！ 今週はゲストパートにEveさんが登場。4月14日に配信リリースされた同曲についての話などを伺いました。

■6位：NiziU「Too Bad」

先週5位から1ランクダウン↓ 4月1日にリリースされたセカンドEP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』の表題曲が2週連続でランクイン。

■5位：INI「All 4 U」

先週6位から1ランクアップ↑ 4月22日にリリースされたシングル「PULSE」のタイトル曲が3週連続でランクイン。初日の売上が53.9万枚で、9作連続でハーフミリオン超えを記録しています。

■4位：Vaundy「飛ぶ時」

初登場！ 4月12日に配信リリースされた新曲で、テレビアニメ「黄泉のツガイ」のオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲です。

■3位：MISIA「ラストダンスあなたと」

先週と変わらず3位。4月10日に配信リリースされた楽曲が2週連続でランクイン。MISIAは、今年1月からライブツアー「STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON The Future Begins at the Grand Horizon Rhythmedia 30th Anniversary」を開催中。5月2日（土）、3日（日・祝）は、Kアリーナ横浜（神奈川県）でおこなわれます。

■2位：桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」

先週1位から1ランクダウン↓ 4月3日に先行配信がスタートしたソロ18枚目となるシングルが、オンエアも好調で3週連続でランクイン。テレビアニメ「あかね噺」のオープニング主題歌です。

そして、今週の第1位は……？

■1位：Mrs. GREEN APPLE「風と町」

先週2位から1ランクアップ↑ 4月13日に配信リリースされたNHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌が3週連続でランクイン！

＜番組概要＞

番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN

放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時：毎週土曜 13:00～13:53

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

番組公式X： @JA_CDJ