【四柱推命占い】～4月30日（木）までの運勢「12月生まれ」（誕生日：12月7日～1月4日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「12月生まれ」（誕生日：12月7日～1月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。今月は全体的に不安定な月で、特に金運はつい使い過ぎてしまう暗示があるため要注意です。特に仕事面では、自分の思うように物事が進まず、やきもきしたりストレスがたまる場面が増えそうです。実はあなたのすぐそばには、同僚や友人など、味方になってくれる人がちゃんといます。ただ今月は「一人でなんとかしなきゃ」と一生懸命になるあまり、周囲のサポートに少し気づきにくくなっているようです。まずは一呼吸おいて、今の不安な気持ちをノートに書き出すなどして、ご自身の状況を客観的に見直す時間を作ってみてくださいね。恋愛面では、いつもよりも軽やかに大胆になれる時。シングルの方は前向きなエネルギーに乗って行動しましょう。ただデート中に自己主張が強くなりやすい時なので、聞き役にまわることを意識すると良い流れになるでしょう。パートナーがいる方は、ふと「このままでいいのかな」と、急に関係をリセットしたくなる衝動にかられることがあるかもしれません。決断を急がず、まずは深呼吸をするなど、心に余白を作ってあげましょう。一時的な感情のゆらぎなのかどうか、ゆっくり時間をかけて見極めることが大切です。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/