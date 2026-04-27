【四柱推命占い】～4月30日（木）までの運勢「11月生まれ」（誕生日：11月7日～12月6日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「11月生まれ」（誕生日：11月7日～12月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。今月は「もっと自分らしくいたい」「自分に正直でいたい」という気持ちが強くなる月。それゆえ大切なことを独断で決めてしまったり、自分の意見を押し通したくなるなど、一人で突っ走りやすくなるかもしれません。 特に独立や離婚など、自由になるための道を選ぶ場合は、焦って答えを出さず、一度立ち止まって計画を練り直してみてくださいね。冷静になって客観的な視点を取り入れることで、あなたが望む方向へよりスムーズに進んでいけるはずです。恋愛面では、いつもよりもアクティブに動ける月です。普段なら選ばないような場所へ出かけてみたり、新しい出会いの形に心を開いてみることで、思いがけない素敵なご縁につながりそうですよ。ただし会話の中で自分を出しすぎるとせっかくの良い流れも逃げてしまうので、自分を抑える意識も忘れずに。パートナーがいる方は、お相手を自分のペースに巻き込みたくなる時期。いつも以上に思いやりを持つ意識が大切です。一緒に過ごせる何気ない日常に「ありがとう」と伝えるだけで、温かい時間が過ごせるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/