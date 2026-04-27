【四柱推命占い】～4月30日（木）までの運勢「10月生まれ」（誕生日：10月8日～11月6日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「10月生まれ」（誕生日：10月8日～11月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。今月は人とのご縁が広がりやすい月です。普段とは違うコミュニティや、新たな刺激をくれる方々とのつながりができそうです。新しい価値観に触れることで「自分自身が今まで積み重ねてきた経験の豊かさ」や「これからどんな風に生きていきたいか」を、改めて見つめ直す良いきっかけになる予感が。これからの月後半は、忙しさからお疲れが出やすいタイミング。予定をつめこみすぎず、事前にスケジュールに意図的な「余白」を作るといいでしょう。恋愛では、あなたの色気が溢れ出し、いつもより注目を集めやすいタイミング。シングルの方は出会いの機会が増える時期ですが、自分からある程度コミュニケーションを取らないと、お高くとまっていると誤解される可能性も。オープンマインドで自分から話題を振った方が、とんとん拍子で進んでいきますよ。パートナーがいる方は、季節を感じる場所へ足を運んでみましょう. 日常から少し離れて一緒にリフレッシュする時間を持つことで、心地良い時間が過ごせるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得. 現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/