【四柱推命占い】～4月30日（木）までの運勢「8月生まれ」（誕生日：8月7日～9月6日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「8月生まれ」（誕生日：8月7日～9月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。今月は人のあたたかさに触れられる月です。SNSや趣味などあなたの「好きなこと」のつながりから、自然と気が合う方とのご縁が広がって、楽しい時間が過ごせそうです。誰かと同じテーブルを囲んで、おいしいものや会話を楽しむ機会も増えるでしょう。仕事でも、周囲の方がいつも以上に協力的な時期。困った時には誰かがスッと手を差し延べてくれそうです。対人運にはうれしい追い風が吹いています。今まで「ちょっと声がかけづらいな」と遠慮していた方とも、今なら自然な雰囲気で会話ができそう。もし過去にボタンのかけ違いがあった方がいる場合も、良い関係を築き直せるタイミングです。恋愛面では、自然な形での出会いが増えやすい月。シングルの方は、会食やイベントから思わぬ出会いや紹介につながりそうなので、機会があれば積極的に参加しましょう。パートナーがいる方は、お相手と穏やかな時間を過ごせそうです。美味しいお料理をゆっくり味わったり、前から気になっていた映画を見るなど、2人のペースでゆったりくつろげるデートができそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/