【四柱推命占い】～4月30日（木）までの運勢「7月生まれ」（誕生日：7月7日～8月6日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「7月生まれ」（誕生日：7月7日～8月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。今月は仕事運も金運も上昇していて、刺激的な月になりそうです。お仕事では、これまでの実力が買われ、新しい役割を任せてもらえる方もいたり、それに伴って新たな学びをスタートさせる方もいるようです。お仕事を通じてご縁が広がりやすい時ですが、ご自身の「こうしたい！」というエネルギーが強まりやすい分、気づいたら周りを置いてきぼりにしていることも。時には立ち止まり、周りと歩幅を合わせる余裕が、さらに良い結果へとつなげてくれるでしょう。恋愛面では、シングルの方は出会いの機会が増えて、新たな関係がスタートしやすい時期。パートナーがいる方は、2人の絆をグッと深めるチャンス。ただ、気を許している分「わかってほしい」という気持ちも強まりやすい時。相手の愛情を試すような行動はせず、日頃の感謝やうれしい気持ちを素直な言葉で伝えてみてくださいね。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/