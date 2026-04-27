マンチェスター・ユナイテッドがアタランタに所属するブラジル代表MFエデルソンに関心を寄せているようだ。26日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。



契約満了に伴い今シーズン限りで退団するブラジル代表MFカゼミーロの後釜確保が、今夏の移籍市場における最優先事項となっているマンチェスター・ユナイテッド。ノッティンガム・フォレストに所属するイングランド代表MFエリオット・アンダーソンやレアル・マドリードに所属するフランス代表MFオーレリアン・チュアメニへの関心が囁かれる中、セリエA屈指の実力者にも目を向けているという。

報道によると、ジェイソン・ウィルコックスFD（フットボールディレクター）がエデルソンを高く評価しており、カゼミーロの後釜候補としてリストアップしているとのこと。来る2026－27シーズンが契約最終年となる同選手に対してはアトレティコ・マドリードも関心を寄せており、すでに個人条件で口頭合意に達した可能性がある一方、移籍金をめぐってクラブ間で隔たりがあるとも伝えられている。

現在26歳のエデルソンは2022年1月に母国の名門コリンチャンスからサレルニターナへ加入し、半年後にアタランタへ活躍の場を移した。ジャンピエロ・ガスペリーニ前監督（現：ローマ監督）のもとで中盤の主軸として活躍し、クラブ史上初のヨーロッパリーグ（EL）制覇に大きく貢献。ここまで公式戦通算176試合出場15ゴール5アシストという成績を残している。

エデルソンの市場価値は4000万ユーロ（約75億円）から5000万ユーロ（約93億円）と見られており、アンダーソンやチュアメニと比較して安価での獲得が見込めるが、マンチェスター・ユナイテッドはアタランタにオファーを提示するのだろうか。なお、補強資金捻出のため、ウルグアイ代表MFマヌエル・ウガルテは今夏に売却される可能性が高いという。