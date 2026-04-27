【四柱推命占い】～4月30日（木）までの運勢「3月生まれ」（誕生日：3月5日～4月4日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「3月生まれ」（誕生日：3月5日～4月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。今月はあなたの知的好奇心が刺激され、頭がフル回転できる月です。新しいことをスポンジのように吸収できる時期なので、新たな学びや最新情報を積極的にインプットすると良いでしょう。特に人とのつながりを通して、今のあなたに一番必要なヒントや情報が自然と運ばれてきそうです。お仕事の面では、新しいことをスタートさせる前の準備や土台作りに最適なタイミング。これまでの歩みを振り返りながら、今後に向けた準備をしっかり整えていきましょう。この時期に深めたお仕事に関する学びや知識は、これから先の力強い武器になってくれますよ。恋愛面では、シングルの方にとっては趣味や仕事関係から新たなご縁が広がるタイミングです。既にデートを重ねている方がいる場合は、表面的な楽しさだけでなく、お相手の価値観や内面にしっかり向き合えるでしょう。パートナーがいる方は、今後の人生についてなど、少し先の未来について語り合える時。日々の他愛のない会話から一歩踏み込んで、お互いの歩幅をすり合わせるような深い対話ができそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/