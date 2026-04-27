【四柱推命占い】～4月30日（木）までの運勢「2月生まれ」（誕生日：2月4日～3月4日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「2月生まれ」（誕生日：2月4日～3月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。今月は何かと忙しい月になりそうです。移動と変化の星が入っているので、あちこちから声がかかり、イベントや飲み会などの機会が増える可能性があります。フットワークを軽くすることで思わぬご縁も広がりそうです。ただあちこち顔を出す分、どうしてもお疲れがたまりやすい時。どんなに忙しくても睡眠時間は削らずにしっかり確保しましょう。また今月は「早く結果を出さなきゃ！」と焦ったり、気持ちが先走りしやすいタイミング。焦りからストレスがたまりやすいですが、ゴールに至るまでのプロセスを味わう機会に変えることも可能です。心にたまったもやもやは、ノートに書き出してみたり、美しい音楽や映画に触れてみるのがおすすめです。あるいは日常から少し離れた場所へお出かけしてみることで、自然と心が晴れるでしょう。恋愛面では、シングルの方は周りに魅力が伝わりやすい華やかな月。ただ気持ちはマイペースになりやすく、「いいな」と思っても急に冷めてしまうことも。お付き合いなどの大事な決断は急ぎ過ぎないようにしましょう。パートナーがいる方は、心に抱えたもやもやをそのままぶつけてしまいそうになる瞬間があるかもしれません。言葉にする前に、窓を開けて部屋の空気を入れ替えるなど一呼吸置くことで、あなた本来の落ち着きを取り戻せるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年. 野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/