大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手を獲得する噂が取り沙汰されている。球界屈指の先発左腕を巡っては様々な憶測が飛び交っているが、今回浮上したトレード案では、ドジャースが有望株を大量に放出する案が描かれている。米メディア『ファンタジー・スポーツ』のライアン・シー記者が言及した。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

ドジャースがスクバルを獲得するには、ホスエ・デ・パウラ外野手、エミル・モラレス内野手、リバー・ライアン投手、ザイアー・ホープ外野手を放出すべきとされている。いずれも将来を期待される若手であり、ドジャースがこの取引を成立させるには思い切った決断を迫られる。

タイガースはスクバルのフリーエージェント（FA）が近づく中、球団に引き留められるのかを見極めなければならない立場にある。もし残留が現実的でなければ、何も得ずに失うリスクよりも、価値が最大化されている今のうちに見返りを得る方が合理的だ。

ドジャースにとってもスクバルを獲得できれば、大谷翔平選手や山本由伸投手らと球界屈指の先発ローテーションを組むことができ、ワールドシリーズ3連覇を大きく引き寄せるものになる。

注目の集まるスクバルとドジャースの動向について、シー氏は「ドジャースにとっては有望株選手を犠牲にして即戦力を手に入れることになる。これは全ベットの賭けだ。3連覇の可能性を最大化するために、将来の潜在能力と引き換えに、メジャー屈指の栄誉と圧倒的な実力を兼ね備えた投手を獲得することになる」と言及した。

【関連記事】

【了】