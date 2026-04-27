ジュピラー・プロ・リーグ プレーオフ1第5節が26日に行われ、シント・トロイデンは敵地でメヘレンと対戦した。

日本人選手8人を擁するシント・トロイデンは34試合が消化したリーグ戦で勝ち点「33」の現在3位。プレーオフ1で未勝利が続いていたものの、前節は後藤啓介のゴールもあり、アンデルレヒトに勝利を収めている。

メヘレンとの一戦でGK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、FW後藤啓介がスタメン入り。DF畑大雅とFW新川志音はベンチから出番を待つ。

試合は26分にホームのメヘレンが先制に成功。押し込む時間を作ると、左からのクロスにブーケ・ブエルスマがダイレクトで合わせ、リードを奪う。対するシント・トロイデンは35分、伊藤のCKからヴィサル・ムスリウが頭で合わせるも、GKのスーパーセーブに阻まれ、同点とはならない。

シント・トロイデンは攻撃と糸口を見いだせずにいたが、伊藤のパスを受けたジョードリック・ピュペがクロスを繰り出す。するとGKの意表を突いた形にもなり、ボールがネットを揺らし、前半のうちに試合を振り出しに戻す。なお、松澤は前半のみのプレーに留まる。

後半開始早々、シント・トロイデンは逆転。山本のクロスが起点となり、エリア内で細かいパス交換から後藤の落しを受けたライアン・メルランが2試合連続となるゴールを決める。さらに63分には右サイドを崩し、イリアス・セヴァウイが追加点。後半はここまでシント・トロイデンのペースで試合が進んでいく。

74分、伊藤がエリア内にワンタッチで侵入し、柔らかいクロスからチャンスを演出するも4点目とはならず。それでも直後の75分、今度はセヴァウイのクロスに伊藤がボレーシュートを叩き込み、試合を決定付けるゴールを奪う。

迎えた83分、今冬新加入の新川志音がピッチに登場。ベルギー1部デビューを飾る。新川はシュートを1本を打ち、ゴールに迫るシーンを見せ、このまま試合終了。シント・トロイデンが敵地で4－1で勝利を収めた。

シント・トロイデンは次戦、5月2日にユニオン・サン・ジロワーズと対戦する。

【スコア】

メヘレン 1－4 シント・トロイデン

【得点者】

1－0 26分 ブーケ・ブエルスマ（メヘレン）

1－1 44分 ジョードリック・ピュペ（シント・トロイデン）

1－2 49分 ライアン・メルラン（シント・トロイデン）

1－3 63分 イリアス・セヴァウイ（シント・トロイデン）

1－4 75分 伊藤涼太郎（シント・トロイデン）