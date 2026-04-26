ラ・リーガ第33節が26日に行われ、レアル・ソシエダは敵地でラージョ・バジェカーノと対戦した。

先日コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）を制したレアル・ソシエダは、32試合が消化したリーグ戦で勝ち点「42」の現在8位。今節は難所『バジェカス』に乗り込み、3試合ぶりの勝利を目指す。

日本代表MF久保建英が前節ヘタフェ戦に続きスタメン出場を果たした一戦は、22分に試合の均衡が崩れる。ミケル・オヤルサバルが中央でボールを受けると、ドリブルを開始。相手DFの間をすり抜けると、タイミングをずらして左足を振り抜き、アウェイのレアル・ソシエダが先制点を奪う。

1点を追いかけることになったラージョは、すぐさま反撃を開始。23分にアンドレイ・ラティウが右サイド奥深くに侵入し、中央へクロスを送る。それをカルロス・マルティンが合わせ同点弾かと思われたが、オン・フィールド・レビュー（OFR）の結果、ラティウのハンドが取られ、ゴールは取り消し。それでも30分、セルヒオ・カメージョがエリア内で個人技を駆使し、ゴールに流し込み、試合を振り出しに戻す。

後半、レアル・ソシエダが押し込む展開が続き、久保にもボールが集まり、53分にはドリブルでチャンス演出。しかし、56分にアンデル・バレネチェアとともに交代を告げられる。

レアル・ソシエダは攻勢を強めるなか、迎えた63分に勝ち越しに成功。左サイドからセルヒオ・ゴメスが侵入すると、最後はオーリ・オスカールソンが落ち着いてシュートを決め切る。さらに74分には、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が介入し、PKを獲得。これをオヤルサバルが成功させ、リードを2点に広げる。

ラージョは84分、フロリアン・ルジューヌが1点を返すとホームの声援を後押しに攻め立てる。VARの介入もあり、後半アディショナルは11分。迎えた90＋9分にレアル・ソシエダは右サイドを突破されると、最後はアレシャンドレ・ズラウスキに押し込まれ、2点のリードを追いつかれてしまう。

その後スコアは動かず、3－3で試合終了。レアル・ソシエダ勝利を目前に白星を逃すことになった。レアル・ソシエダは次戦、5月4日に下位に低迷するセビージャと敵地で対戦する。

【スコア】

ラージョ・バジェカーノ 3－3 レアル・ソシエダ

【得点者】

0－1 22分 ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）

1－1 30分 セルヒオ・カメージョ（ラージョ・バジェカーノ）

1－2 63分 オーリ・オスカールソン（レアル・ソシエダ）

1－3 76分 ミケル・オヤルサバル（PK/レアル・ソシエダ）

2－2 84分 フロリアン・ルジューヌ（ラージョ・バジェカーノ）

3－3 90＋9分 アレシャンドレ・ズラウスキ（ラージョ・バジェカーノ）

【動画】オヤルサバルの先制ゴール！



