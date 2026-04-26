アトレティコ・マドリードに所属するFWアントワーヌ・グリーズマンが、25日のアスレティック・ビルバオ戦を振り返った。同日、スペイン紙『アス』が伝えている。

コパ・デル・レイを逃した“リトルプリンス”は、チャンピオンズリーグ（CL）が正真正銘のラストチャンスとなるなか、アーセナルとの準決勝1stレグ前最後のラ・リーガ第33節アスレティック・ビルバオ戦にスタメン出場すると、49分には同点ゴールを決めるなど、3－2の逆転勝利に大きく貢献。リーグ戦での連敗を『4』で止め、大一番に臨むこととなった。

試合後、スペイン版『DAZN』に登場したグリーズマンは、アーセナル戦に弾みのつく勝利を収めたことについて、「連敗の後に勝てたのは良かった。自信を持って臨むために重要なことだ」としつつ、「とても大きな意味を持つ試合になる。冷静さと落ち着きを保たないとね。僕たちならできる、と信じている」と披瀝。続けて「みんな本当に興奮しているよ。（今日は）勝つことが重要で、これで落ち着くことができる。さあ、水曜日の試合に向けて、まずは1日休んでリラックスして、それから万全の態勢で臨めるように集中しよう」と意気込んだ。

29日のアーセナル戦が、『メトロポリターノ』で戦う最後のCL（決勝戦はブタペスト開催）になるなど、アトレティコ・マドリードとの別れが近づきつつあるグリーズマン。徐々に、クラブ退団の実感も湧いてくるなかで、ロヒブランコスの7番は「最後の数試合を楽しんでいるよ。みんなに素晴らしいプレゼントを贈れるといいね」と胸中を明かしている。

ディエゴ・シメオネ監督にとって、何よりアトレティコ・マドリードにとっての“最大の悲願”であるCLが、「ロヒブランコスでのキャリアをタイトルで締めくくりたいという夢」を叶えるために残された、ラストチャンスとなるグリーズマン。まずは、自身の活躍で決勝戦へと導くことができるのだろうか。