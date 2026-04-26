巨人がDeNAを1点リード

巨人は2回と4回にそれぞれ1点ずつ挙げリードを広げた。6回裏にDeNAが1点を返し追い上げたものの、巨人が1点リードで後半戦に臨む。岸田、小濱（巨）が1打点、三森（De）も1打点を記録した。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(二)三森 大貴 2(左)佐野 恵太 3(一)Ｄ・ビシエド 4(三)宮﨑 敏郎 5(捕)山本 祐大 6(右)勝又 温史 7(中)蝦名 達夫 8(遊)宮下 朝陽 9(投)石田 裕太郎

巨人: 1(左)Ｔ・キャベッジ 2(二)浦田 俊輔 3(中)佐々木 俊輔 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田 行倫 6(右)平山 功太 7(遊)小濱 佑斗 8(三)門脇 誠 9(投)井上 温大

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