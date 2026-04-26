巨人がDeNAを1点リード

巨人は2回と4回にそれぞれ1点ずつ挙げリードを広げた。6回裏にDeNAが1点を返し追い上げたものの、巨人が1点リードで後半戦に臨む。岸田、小濱（巨）が1打点、三森（De）も1打点を記録した。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(二)三森　大貴 2(左)佐野　恵太 3(一)Ｄ・ビシエド 4(三)宮﨑　敏郎 5(捕)山本　祐大 6(右)勝又　温史 7(中)蝦名　達夫 8(遊)宮下　朝陽 9(投)石田　裕太郎

巨人: 1(左)Ｔ・キャベッジ 2(二)浦田　俊輔 3(中)佐々木　俊輔 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田　行倫 6(右)平山　功太 7(遊)小濱　佑斗 8(三)門脇　誠 9(投)井上　温大

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 24 16 8 0 .667 -
2 阪神 23 14 8 1 .636 1
3 巨人 23 13 10 0 .565 2
4 DeNA 22 11 11 0 .500 4
5 広島 21 7 13 1 .350 7
6 中日 23 6 17 0 .261 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 24 15 9 0 .625 -
2 ソフトバンク 24 13 11 0 .542 2
3 楽天 24 12 11 1 .522 2
4 西武 25 11 13 1 .458 4
5 日本ハム 25 11 14 0 .440 4
6 ロッテ 24 10 14 0 .417 5