巨人がDeNAを1点リード
巨人は2回と4回にそれぞれ1点ずつ挙げリードを広げた。6回裏にDeNAが1点を返し追い上げたものの、巨人が1点リードで後半戦に臨む。岸田、小濱（巨）が1打点、三森（De）も1打点を記録した。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(二)三森 大貴 2(左)佐野 恵太 3(一)Ｄ・ビシエド 4(三)宮﨑 敏郎 5(捕)山本 祐大 6(右)勝又 温史 7(中)蝦名 達夫 8(遊)宮下 朝陽 9(投)石田 裕太郎
巨人: 1(左)Ｔ・キャベッジ 2(二)浦田 俊輔 3(中)佐々木 俊輔 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田 行倫 6(右)平山 功太 7(遊)小濱 佑斗 8(三)門脇 誠 9(投)井上 温大
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|24
|16
|8
|0
|.667
|-
|2
|阪神
|23
|14
|8
|1
|.636
|1
|3
|巨人
|23
|13
|10
|0
|.565
|2
|4
|DeNA
|22
|11
|11
|0
|.500
|4
|5
|広島
|21
|7
|13
|1
|.350
|7
|6
|中日
|23
|6
|17
|0
|.261
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|24
|15
|9
|0
|.625
|-
|2
|ソフトバンク
|24
|13
|11
|0
|.542
|2
|3
|楽天
|24
|12
|11
|1
|.522
|2
|4
|西武
|25
|11
|13
|1
|.458
|4
|5
|日本ハム
|25
|11
|14
|0
|.440
|4
|6
|ロッテ
|24
|10
|14
|0
|.417
|5