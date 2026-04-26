ヤクルトvs中日、序盤は投手戦
3回を終え、ヤクルトと中日のスコアは0対0。両チームともに序盤で得点を奪えず、投手戦の様相を呈している。互いに譲らぬ展開で、中盤戦へと突入する。
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|24
|16
|8
|0
|.667
|-
|2
|阪神
|23
|14
|8
|1
|.636
|1
|3
|巨人
|23
|13
|10
|0
|.565
|2
|4
|DeNA
|22
|11
|11
|0
|.500
|4
|5
|広島
|21
|7
|13
|1
|.350
|7
|6
|中日
|23
|6
|17
|0
|.261
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|24
|15
|9
|0
|.625
|-
|2
|ソフトバンク
|24
|13
|11
|0
|.542
|2
|3
|楽天
|24
|12
|11
|1
|.522
|2
|4
|西武
|25
|11
|13
|1
|.458
|4
|5
|日本ハム
|25
|11
|14
|0
|.440
|4
|6
|ロッテ
|24
|10
|14
|0
|.417
|5