オリックス、3点リードで序盤を終える

1回表に日本ハムが2点を先制したが、その裏にオリックスが3点を奪い逆転。3回裏にもオリックスが2点を追加し、3-2でリードを広げた。オリックスはシーモアの本塁打などで得点を重ね、序盤を終えて5-2としている。

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