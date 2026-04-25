ロッテ、都志也2発で5-0リード

ロッテは2回に佐藤都志也の満塁弾などで4点を先制。4回にも1点を追加し、佐藤は2本塁打4打点と爆発。藤原も打点を挙げ、ソフトバンクを突き放している。6回終了時点で5点差。

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