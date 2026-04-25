新型CR-Vに適合するTV-KITシリーズを発売｜データシステム｜

データシステムは「TV-KIT」シリーズの適合情報を更新し、2026年2月に発売したホンダ CR-V（e:HEV RS）に標準装備するGoogle搭載9インチHonda CONNECTディスプレイにはTV-KITは「HTV447」と「HTA647」、TV-NAVI KITは「HTN2106」が適合すると発表した。
【画像】同乗者が退屈しない！快適・便利になるTV-KIT、TV-NAVI KITのパッケージ
価格は「HTV447」および「HTA647」が各2万7280円、「HTN2106」が3万1680円。
TV-KITを装着することで、走行中でも同乗者が純正ナビでテレビ視聴が可能となる。付属のスイッチで走行中のテレビ視聴機能のオン・オフができる切り替えタイプの「HTV447」と、スイッチレスのオートタイプ「HTA647」を用意し、好みに合わせて選べる。
TV-NAVI KITを装着すれば、走行中のテレビ視聴に加えナビの設定操作も行えるようになる。こちらは切り替えタイプの「HTN2106」のみとなる。
いずれも純正ナビにカプラーオンで接続が可能で、車両側の配線を傷つけることなく取り付けられる。
［CR-V適合のTV-KITおよびTV-NAVI KIT製品概要］
［品番］
■TV-KIT
HTV447（切り替えタイプ）
HTA647（オートタイプ）
■TV-NAVI KIT
HTN2106（切り替えタイプ）
［適合車種］
■ホンダ CR-V e:HEV RS
Google搭載9インチHonda CONNECTディスプレイ搭載車〈型式：RS5、6 年式：2026年2月〜〉
［価格］
HTV447、HTA647…各2万7280円
HTN2106…3万1680円
「TV-KIT」シリーズの詳細情報
https://www.datasystem.co.jp/products/tvkit_sr.html
〈文＝ドライバーWeb編集部〉
■問い合わせ先
データシステム
TEL：086-445-1617