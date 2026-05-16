マセラティ クラシケの『真正性証明書』の発行件数が累計100件を突破｜1957年マセラティ200S

2021年に始まった「マセラティ クラシケ」は、マセラティの歴史的車両の保存と価値向上を目的とした公式プログラムである。現在は、トライデントブランドの伝統を技術力とモデナのクラフツマンシップによって継承する「BOTTEGAFUORISERIE（ボッテガフォーリセリエ）」プロジェクトの一環として展開され、多角的なアプローチによってそのヘリテージの保存に取り組んでいる。

【画像】国際モータースポーツの一時代を築いたマセラティ 200S（写真9点）

プログラムの中核となるのが「クラシックカー公式認定プロセス」で、専門委員会が各車両の技術仕様、歴史資料、マセラティのアーカイブをもとに詳細な検証を実施し、『真正性証明書』を発行する。本認定は、製造から20年以上が経過した車両に加え、ブランドの特別仕様車や限定シリーズにも適用されるものだ。

そしてこのたび、1957年製「マセラティ 200S」（シャシーナンバー*2406*／Tipo 52）に、オリジナルであることを証明するマセラティ クラシケの『真正性証明書』が発行されたことが発表された。

200Sは、1955年から1957年にかけてわずか30台のみ生産された、レッドのボディカラーとアルミニウム製ボディを特徴とする2シーター・レーシングカーで、国際モータースポーツの一時代を築いたモデルだ。レースシーンで本領を発揮し、「バーリGP」で圧倒的な速さを見せ、流麗なボディをまとった仕様でカステルフサーノを制覇。さらにシャシーナンバー2401でカラカスや「ジロ・ディ・シチリア」で勝利を挙げている。

また、今回の認定でマセラティ クラシケによる『真正性証明書』発行件数が101件となり、累計100台を突破する節目ともなった。

マセラティ クラシケは、2026年6月9日から13日に開催される「ミッレミリア 2026」にも参加予定。イタリア各地の絶景、芸術都市、山岳ルート、そしてユネスコ世界遺産を巡る歴史的なイベントにおいて、マセラティの伝統が披露される。