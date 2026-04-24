INI髙塚大夢「自分ではあまり自覚はなかったのですが…」メンバーにもスタッフにも指摘される素顔（!?）を明かす

11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の髙塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜～木曜22:15頃～）。

4月20日（月）の放送では、新生活を迎えたリスナーへのエールとともに、自身のパーソナルな一面や27歳を迎えた心境を語りました。

――番組冒頭では、新学期や新生活を迎えた生徒（リスナー）へ向けて、悩みや相談を全力でサポートする“チューター”としての意気込みを語った髙塚。続いて、自身のことをより深く知ってもらうための自己紹介を行いました。

＜髙塚からのメッセージ＞

髙塚：まずは、はじめましての生徒も多いと思うので、僕、髙塚大夢はこういう人間だよっていう自己紹介をしたいと思います！ 僕、髙塚大夢は「INI」という11人組グローバルボーイズグループに所属している人間で、歌うことがすごい好きですね！ ボーカルメンバーとしてグループでも活動させていただいています！

それと、好きなのは「生き物」です！ 生き物がとっても大好きで、家でも海水魚を飼ったり、あとは植物もたくさん育てています。あとは、INIになる前はペットショップの店員をしていました！ ペットショップの店員をしていたきっかけもあって、このSCHOOL OF LOCK!では「生物部」というのを勝手に立ち上げさせていただいて活動しております！ みんなの好きな生物をレコメンドしてもらったり、実際に動物に会いに行く課外授業なんかも今まではしていました。ぜひペットを飼っていたり、好きな生き物がいたり、この生き物が気になっているということがあったら、ぜひぜひ「INI LOCKS!掲示板」に書き込みしてみてください！

――生き物への深い愛情を語った髙塚。話題は自身の音楽的ルーツである学生時代の活動にも及びました。

髙塚：それとあとは、バンドをやっていました！ そうだよ、生き物の前に音楽の話をすべきだった！ INIは今、ダンスボーカルグループですけれども、高校時代は軽音楽部に所属していたんですよ！ 軽音部でボーカルをやっていて、それがきっかけでギターを触ったり、弾き語りをしたりもしています。邦ロックがすごい好きなので、音楽好きな生徒のみんなも聞いてくれていることが多いと思うから、そういう意味ではすごい気が合うことが多いんじゃないかなって思います！

――さらに、周囲から指摘されるという自身の性格についても赤裸々に明かしました。

髙塚：あとは何だろうな……。自分の性格。これは、すご最近言われることが増えたのが「マイペース」。自分ではあまり自覚はなかったのですが、マイペースみたいです。よく突かれます、メンバーにもマネジメントの方々にも。結構物忘れが激しいです。あとは、よくこの（INI LOCKS!の）台本をなくします……（笑）。はい、そういった部分は結構ありますね。自分は根が真面目な方かなと思っているんですけれども、その分どこかで抜けているところがあるのかもしれないなと思います。なので、生徒のみんなにも助けてもらう機会も多いかもしれないけれど、一緒に高みを目指して頑張っていきましょう！

――そして放送当月の4月には、27歳の誕生日を迎えたことを報告。スタジオでは温かい祝福を受けました。

髙塚：そして、誕生日は4月4日！ 今月なんですよ、実は！ 新年度が始まってすぐに誕生日を迎えて、今月で27歳になりました！ ありがとうございます！ 早速、このチュータールームでも、職員（番組スタッフ）の方に誕生日を祝っていただいて。今、目の前にはケーキがあるんです！ とってもかわいいメンバーカラーの水色と、あとは僕が今お家で飼っているカクレクマノミ！ このSCHOOL OF LOCK!で名前決めもした“アネちゃんとモネちゃん”の写真とともに、とてもかわいいケーキを用意してくれました！

そんな感じで27歳ですけれども。全然27歳という自覚はありません！ もっともっとフレッシュな気持ちでいるはずなんですけれども、時が経つのは早いですからね。気づけば、こうやって年をどんどん重ねていくんじゃないかなと思います。

ということで、なんとなく僕のことを分かっていただけましたでしょうか？ 他にもこの学校の新入生はもちろん、元々聞いてくれている生徒のみんなのこともたくさん知りたいので、みんなの近況報告も教えてください！ 「学校でこんなことあったよ」だったり、「今、こんなことに悩んでいます」だったり、もう単純に聞いてほしい話などなど、どんなことでもいいので「INI LOCKS!掲示板」や「メール」から教えてください！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info