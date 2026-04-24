NiziU 西野カナの名曲「Dear…」カバーは「運命を感じる！」リリース日と年齢に隠された驚きの共通点とは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。4月16日（木）の放送では、MAYA、NINA、RIKUの3人が2nd EP「GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU」をピックアップ。ここでは、西野カナさんのカバー曲「Dear…」について深堀りしていきました。

――運命的な西野カナ「Dear…」のカバー

MAYA：4月1日にリリースされた2nd EP「GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU」についてお話ししていきます。

NINA：3曲目に収録されているのが、西野カナ先生の楽曲をNiziUがカバーさせていただいた「Dear…」です！

この楽曲は2009年にリリースされて、当時、西野カナ先生が20歳だったとのことで、そこはちょっと運命を感じますよね！ しかも12月2日リリースだったらしくて、うちらのデビュー日と同じなんです。

MAYA：だから「Dear…」にしたのかな？

NINA：すごく運命を感じる、そんな楽曲をカバーさせていただいたんですけど、最初カバーができるって聞いたとき、すごく嬉しかったよね！

MAYA：西野カナ先生!? って。

NINA：いいんですか!? っていうね。

RIKU：ほんまなんかなと思ったけど。

NINA：カバーはするみたいなことは聞いていたけど、誰のどの楽曲なのかは知らなくて、鳥肌って感じで。

MAYA：でも、やっぱりプレッシャーもあったよね！ あんな名曲を私たちがカバーするってことは、最高のものに仕上げないとっていう。

RIKU：ほんまにそうなのよ。絶対良くしたいやん。でも、20歳のときにこの歌詞を書かれている西野カナ先生がすごいよね！「どこでそんな歌詞出るんですか？」っていう。めっちゃロマンチックやなって思いますし、大尊敬でございます。

NINA：まだなんか私たちが味わえなかった20歳を、この曲を歌うことによって味わえている気がする。

MAYA：懐かしみを感じるよね。ミュージックビデオもあって、それもエモい感じに。

NINA：初めて演技がメインな感じのミュージックビデオだった。

MAYA：みんなソロだったよね。

NINA：表情がとても素敵だったので、ぜひチェックしてください。

RIKU：ドラマ撮影ってこんな感じなんかなって思って。

MAYA：将来のために！

RIKU：そう！ だから、予行演習かなと思って、タクシーで電話するシーン頑張りました（笑）。

NINA：でも、よかったよ！

MAYA：ラブコメのなかで、天真爛漫な主人公がちょっとしんみりするシーンね？ いいと思います。

RIKU：先にちょっと練習させてもらいました。

MAYA：楽しみにしています。

NINA：そして、西野カナ先生はアリーナツアーにも来てくれたんですよ！ そのときにSNSにもコメントもしてくれたり、終わった後に実は挨拶をさせていただいてすごく嬉しかったよね。

RIKU：泣いてくださったって聞いて「そうなんですか？」って。それが伝わったのが良かったなって思います。でも、あの日がうちらの「Dear…」1番良かったらしくて。

NINA：いろんな人に言われた！

RIKU：みんな、あの日が1番「Dear…」が良かったって言ってくださって。すごく気持ちを込めて歌えた日やったなって思いますね。ありがとうございます。

NINA：今回すごくいいEPだから。2枚目のEP！ 久しぶりだけど、たくさんチェックしてくれたら嬉しいね。

RIKU：ほんとに盛りだくさんですし、3曲とも全然違うジャンルの楽曲やから、ほんまにこのEPだけでいっぱい楽しんでもらえるんじゃないかなと思うので、ぜひお手に取ってくれたら嬉しいです！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info