Mrs. GREEN APPLE大森元貴「毎日聴ける音楽、耳心地のいい音楽をまず目指した」NHK朝ドラ『風、薫る』を彩る主題歌『風と町』での挑戦

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月20日（月）の放送では、俳優の見上愛さんと上坂樹里さんがW主演をつとめる2026年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌である新曲「風と町」について、楽曲に込めた思いや制作エピソードを語りました。――Mrs. GREEN APPLEの新曲「風と町」が、2026年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌としてオンエアされています。俳優の見上愛さんと上坂樹里さんがW主演をつとめる「風、薫る」は、明治時代を舞台に、日本初の「トレインドナース（正規訓練を受けた看護師）」となった2人の女性、一ノ瀬りん（見上）と大家直美（上坂）が、困難に立ち向かい最強のバディへと成長する姿を描く冒険物語。生きづらさを抱えた2人が、当時まだ知られていなかった看護の世界で奮闘する、型破りなナースたちの姿が描かれます。大森：どうですか。実際、楽曲を聴いてみてだったり、放送を観てみて自分が思ったこと、周りからの反響などはありましたか。若井：曲を初めて聴いたときは、それこそ懐かしさもありつつ。人として変わっていく自分と、今まで住んでいた町、風景と変わらない部分。変わっていくものと変わらないもののようなものが、この曲からすごく感じられましたね。藤澤：僕は、楽曲を初めて聴いたときに、自分の故郷、生まれ育った町の情景がすごく浮かんできたんだよね。若井：分かる、分かる。藤澤：育ってきて、こうやって大人になるまでいろいろな時間を過ごしてきて、いろいろな気持ちも自分の中で生まれてきた中で、どんな自分も風が見守ってくれていたんだなという、初めての感覚になって。寂しい思いをしたり、時々ふと思いにふけったりするときもあるけれど、どんなときの自分も“風”が近くで見守ってくれているんだなと思うと、とっても温かくなる。そういう気持ちになった。大森：実際、ドラマと一緒に流れているのを観て、どうでしたか。若井：何だろうね、温かくなったというか。「風、薫る」と併せて聴くと、温もりをさらに感じた。恐らく「風、薫る」が持つ雰囲気と共に作用していると思うんだけど、さらに温かさを感じる。オープニング、映像と共に見て感じたけれど、そう思ったな、自分は。大森：やっぱり毎日聴くものだから、毎日聴ける音楽、耳心地のいい音楽をまず目指したんだよね。ミセスの音楽って、良くも悪くも派手だったりするというか、1つの情報量がとてもあるから、それを削っていくと言ったらあれだけど、なるべく何回でも聴ける、繰り返し聴ける音楽というのをすごく意識したから、それはうまいこといったかなと個人的には思っています。若井：そうだね。大森：実際、去年の6月ごろに作っているので、皆さんの元に届くまでだいぶかかったなあ、という。藤澤：そうだね。6月か……！若井：そうだよね。4月リリースだから、約1年ぐらいということだよね。大森：まだ公開されていないですけど、MV（ミュージックビデオ）も撮影しましたね！若井：はい！藤澤：撮影しましたね！大森：こういうMVなんだ！ というふうに、恐らくすごい新鮮なものになるんじゃないかなと思っていますので。ぜひ楽しみにしていてほしいです！若井：お楽しみに！藤澤：はい！大森：さあ、じゃあ聴きますか！藤澤：聴いていただきましょうか！大森：はい、では皆で聴きましょう！ Mrs. GREEN APPLEで……せーの！3人：「風と町」!!――ここで「風と町」をオンエア大森：お届けしているのは、Mrs. GREEN APPLEで、新曲「風と町」です！ どうですか!?藤澤：これから、また毎朝、皆さんの朝にこの楽曲がお供しますからね！ そして自分の好きなときにも、ぜひゆったり聴いて楽しんでほしいですね！若井：いつ聴いてもいいですからね！大森：長く長く聴いてほしいなと思います！ ありがとうございます！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info