イタリアン・プログレの伝説「ゴブリン」来日決定、8月に初のビルボードライブ・ツアー

イタリアン・プログレッシブ・ロックの伝説的バンド、ゴブリンが、初となるビルボードライブ・ツアーを8月に開催することが決定した。

1974年にクラウディオ・シモネッティとマッシモ・モランテを中心に結成された同バンドは、映画『サスペリアPART2（原題：Profondo Rosso）』のサウンドトラックを手がけ、世界的な注目を集めた。その後も幾多のメンバーチェンジや活動休止を繰り返しながら、独創的なサウンドでカルト的な人気を確立。ホラー映画音楽の枠を超え、プログレッシブ・ロック史における唯一無二の存在として語り継がれてきた。

2000年にはオリジナル・メンバーが再集結し、映画『スリープレス（原題：Non Ho Sonno）』の音楽を担当するなど、断続的に活動を展開。近年は派生プロジェクトも多数誕生しており、その影響力の大きさを改めて証明している。現在はシモネッティ率いる「Claudio Simonetti's Goblin」として活動し、オリジナルの精神を継承しながら進化を続けるサウンドで世界中のファンを魅了している。

映画史に刻まれた名曲の数々とともに、その唯一無二の音世界を至近距離で体感できる貴重なステージとなりそうだ。

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CLAUDIO SIMONETTI'S GOBLIN

2026年8月10日（月）ビルボードライブ東京

1stステージ 開場16:30 開演17:30

2ndステージ 開場19:30 開演20:30

2026年8月13日（木）ビルボードライブ横浜

1stステージ 開場16:30 開演17:30

2ndステージ 開場19:30 開演20:30

2026年8月14日（金）ビルボードライブ大阪

1stステージ 開場16:30 開演17:30

2ndステージ 開場19:30 開演20:30

ビルボードライブ公式HP：

http://www.billboard-live.com/