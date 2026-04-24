SUPER BEAVER渋谷龍太 12歳リスナーの高い志に驚愕「ちょっと立派すぎないかい？」

＜リスナーからのメッセージ＞
SUPER BEAVERの皆さん、こんにちは！ いつもSUPER BEAVERさんの曲を聴いています。私は3月に小学校を卒業しました。小さい頃から行きたい高校があるのですが、難易度が高いので挫折しないか心配です。SUPER BEAVERの皆さんは高い目標を持ったときにどうされていたか、ぜひ教えてください！（千葉県 12歳 女性）
渋谷：「私は3月に、小学校を卒業しました」!? まじか。ちょっと立派すぎないかい？
藤原：すごい！ 12歳！
渋谷：12歳、小学校を卒業したばかり。かつ、小さい頃から行きたい高校がある？
藤原：こんなこと、あるの？
渋谷：藤原さんは、勉強したことあるんですか？
藤原：ちょっと待って。あるに決まっているだろ！ どういう切り口なの？
渋谷：あるんだ。
藤原：一応ね。高校受験もしました！
渋谷：そうだよね。だから高校に入れたんだもんね。
藤原：行きたかった都立高校に行きましたよ。
渋谷：そうだよね。こんな立派な子に、我々が何かを言えるかどうかは、はなはだ疑問ですが、どうかな？ 俺らも割と、20周年、21周年と迎えて、結構いろんなチャレンジとかやってます。
藤原：やっていますね。
渋谷：そうですよ。だって、結成20周年を駆け抜けて、21周年はドーム公演4本（都会のラクダ DOME TOUR 2026）ですよ？ 結構高い目標を持ってやってきたと思うわけ。藤原さん、どんなことを考えながらやってきたのかを、ちょっと聞きたい。
藤原：高い目標ね。俺らって、バンドですごく高い目標って持ったことなくない？
渋谷：ハッとしました。
藤原：ですよね。でも個人レベルでは、あるじゃないですか、おそらく。
渋谷：確かに。そうですね。
藤原：だから、バンドではこうだったよっていうのは難しくて。けど個人レベルでは、あえて高い目標の、さらに高いところを目指してやってたら、気づいたら目指していた目標に近づいている。そういう考え方はしていたけれど。バンドでわざわざ「高い目標」みたいなのは、我々そういうのやらないじゃないですか。
渋谷：確かにね。やらない。
藤原：「ドームをやるぞ！」って20年間やってきたわけでもないですし。「アリーナツアーをやるぞ！」と言って、やっていたわけでもない。けど今、そうなっているじゃないですか？
渋谷：そうだね。分かりやすいんじゃない？ その結果、2段階ぐらい上のことを考えて、それに向かって取り組んでいく。その姿勢が結果的にバンドにも反映されて、それぞれの力が集結したときに、図らずとも、思ってもいないようなことができたのが我々だもんね。
藤原：そうだね。
渋谷：だから個人の努力は、人のためでもあるわけですよ。これ、素敵なことじゃん。藤原さん、いいこと言ったね！
藤原：よかった。
渋谷：いいこと言った。見直したよ。
藤原：やった！ ……ん？ 見直した？
渋谷：……。
藤原：!? もしよかったら、試してみてください！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info