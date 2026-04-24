鎌倉じかん

鎌倉駅西口から徒歩約15分。佐助稲荷神社のほど近くに、ひっそりと佇む「鎌倉じかん」があります。

今回は実際に訪れてきましたので、その魅力をお届けします。

まるで隠れ家。知る人ぞ知る穴場のガーデンカフェ

お店は、佐助稲荷神社へ向かう道中、閑静な住宅街の小道を入った突き当たりにあります。

小さな看板を目印に進むと、その先には可愛らしいガーデンテーブルとメニューが。

丁寧に手入れされたお庭を抜けた先に、ようやくお店が現れます。

2025年4月にオープン後、一時休業を経て、2026年3月にリニューアルオープン。

もともと楽しいことが大好きで、カフェをオープンする以前から、人を招いてイベントを開くなど、人と人をつなぐ場を自然と生み出してきた店主。

そんな経験を経て、「人が集まり、この場所があってよかったと思える場所をつくりたい」という想いから生まれたのが、ここ「鎌倉じかん」です。

店主の人柄も相まって、どこかほっとする、とても温かくやさしい空間が広がっています。

自然に包まれる、心ほどけるひととき

店内は8席、テラスは12席。ガーデンテラスがメインのため、天候によってはお休みになることもあるそう。訪問前にSNSで営業日の確認がおすすめです。

こじんまりとした店内には、可愛らしい雑貨やモニターが並び、どこかほっとする空気感。

目の前には新緑が美しい山の景色が広がり、季節によっては桜も楽しめるとのこと。

もともとお花や庭仕事が好きだという店主が手がけるお庭は、どこを見ても丁寧に整えられており、静かでのどかな時間が流れています。

手作りスイーツと、選ぶ楽しさのあるドリンク

ドリンクはコーヒーや紅茶に加え、ルイボスティーやバタフライピーなども選べ、気分に合わせて楽しめます。

スイーツは、ふわふわのシフォンケーキと和のスイーツセットがメイン。どちらもドリンク付きで1,000円（税込）という、嬉しい価格設定です。

さらに、最近ラインナップしたのが「生モンブラン」。すでに人気メニューで、和栗や抹茶に加え、季節限定のフレーバーも登場予定とのこと。

目の前でクリームを絞って仕上げるスタイルで、ライブ感も味わえるそうですよ。

暑くなると、さらにかき氷なども登場するようで、それも楽しみです。

五感で楽しむ、やさしいカフェ時間

この日は「シフォンケーキセット」を注文し、ドリンクはバタフライピーをセレクト。風の音や鳥のさえずりに耳を傾けながら待っていると、ふわふわのシフォンケーキが運ばれてきました。

たっぷりの生クリームにキャラメルソース、彩り豊かなフルーツ。見た目にも心が弾みます。

バタフライピーは鮮やかなブルー。そこにレモンを加えると色が変化し、味だけでなく視覚でも楽しめる一杯です。

取材時にはご近所のご友人の姿もあり、地域に愛されている様子が伝わってきました。

静かな空間で美しい景色を眺めながら過ごす時間は、まさに至福のひととき。ひとりでゆっくりと過ごすのも、店主との会話を楽しみながら過ごすのも、それぞれに心地よい時間になりそうです。

鎌倉らしい、穏やかな時間を求めて

銭洗弁財天宇賀福神社や佐助稲荷神社の近くにあるため、観光の合間に立ち寄るのもおすすめです。

鎌倉駅周辺の賑わいから少し離れて、静かでゆったりとした時間を過ごしたいときにぴったりの一軒。自然に囲まれながら、心ほどけるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。ぜひ、足を運んでみてくださいね。

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最寄り駅 JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
住所 〒248-0017 神奈川県鎌倉市佐助2-20-1
駅徒歩 JR・江ノ電鎌倉駅西口から徒歩15分
営業日 月曜日
営業時間 11:00〜17:00
定休日 火曜日
定休日詳細 雨天時休み、詳細は店舗Instagramでご確認ください。
予約 ネット予約
受付開始 登録なし
受付終了 登録なし
予算（下限） 500
予算（上限） 2000
支払い方法 現金
手数料 無し
席数 20席
席の種類 テーブル席
席の種類詳細 店内テーブル席8、テラス席12
個室 無し
貸切 貸切可能
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 無し
設備・サービス オシャレな空間
コース内容 無し
ドリンクメニュー ソフトドリンク
利用シーン デート
アクセス 景色がきれい
お子様連れ 可能
公式サイト https://www.instagram.com/kamakurajikan_cafe/