鎌倉駅西口から徒歩約15分。佐助稲荷神社のほど近くに、ひっそりと佇む「鎌倉じかん」があります。
今回は実際に訪れてきましたので、その魅力をお届けします。
まるで隠れ家。知る人ぞ知る穴場のガーデンカフェ
お店は、佐助稲荷神社へ向かう道中、閑静な住宅街の小道を入った突き当たりにあります。
小さな看板を目印に進むと、その先には可愛らしいガーデンテーブルとメニューが。
丁寧に手入れされたお庭を抜けた先に、ようやくお店が現れます。
2025年4月にオープン後、一時休業を経て、2026年3月にリニューアルオープン。
もともと楽しいことが大好きで、カフェをオープンする以前から、人を招いてイベントを開くなど、人と人をつなぐ場を自然と生み出してきた店主。
そんな経験を経て、「人が集まり、この場所があってよかったと思える場所をつくりたい」という想いから生まれたのが、ここ「鎌倉じかん」です。
店主の人柄も相まって、どこかほっとする、とても温かくやさしい空間が広がっています。
自然に包まれる、心ほどけるひととき
店内は8席、テラスは12席。ガーデンテラスがメインのため、天候によってはお休みになることもあるそう。訪問前にSNSで営業日の確認がおすすめです。
こじんまりとした店内には、可愛らしい雑貨やモニターが並び、どこかほっとする空気感。
目の前には新緑が美しい山の景色が広がり、季節によっては桜も楽しめるとのこと。
もともとお花や庭仕事が好きだという店主が手がけるお庭は、どこを見ても丁寧に整えられており、静かでのどかな時間が流れています。
手作りスイーツと、選ぶ楽しさのあるドリンク
ドリンクはコーヒーや紅茶に加え、ルイボスティーやバタフライピーなども選べ、気分に合わせて楽しめます。
スイーツは、ふわふわのシフォンケーキと和のスイーツセットがメイン。どちらもドリンク付きで1,000円（税込）という、嬉しい価格設定です。
さらに、最近ラインナップしたのが「生モンブラン」。すでに人気メニューで、和栗や抹茶に加え、季節限定のフレーバーも登場予定とのこと。
目の前でクリームを絞って仕上げるスタイルで、ライブ感も味わえるそうですよ。
暑くなると、さらにかき氷なども登場するようで、それも楽しみです。
五感で楽しむ、やさしいカフェ時間
この日は「シフォンケーキセット」を注文し、ドリンクはバタフライピーをセレクト。風の音や鳥のさえずりに耳を傾けながら待っていると、ふわふわのシフォンケーキが運ばれてきました。
たっぷりの生クリームにキャラメルソース、彩り豊かなフルーツ。見た目にも心が弾みます。
バタフライピーは鮮やかなブルー。そこにレモンを加えると色が変化し、味だけでなく視覚でも楽しめる一杯です。
取材時にはご近所のご友人の姿もあり、地域に愛されている様子が伝わってきました。
静かな空間で美しい景色を眺めながら過ごす時間は、まさに至福のひととき。ひとりでゆっくりと過ごすのも、店主との会話を楽しみながら過ごすのも、それぞれに心地よい時間になりそうです。
鎌倉らしい、穏やかな時間を求めて
銭洗弁財天宇賀福神社や佐助稲荷神社の近くにあるため、観光の合間に立ち寄るのもおすすめです。
鎌倉駅周辺の賑わいから少し離れて、静かでゆったりとした時間を過ごしたいときにぴったりの一軒。自然に囲まれながら、心ほどけるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。ぜひ、足を運んでみてくださいね。
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|最寄り駅
|JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
|住所
|〒248-0017 神奈川県鎌倉市佐助2-20-1
|駅徒歩
|JR・江ノ電鎌倉駅西口から徒歩15分
|営業日
|月曜日
|営業時間
|11:00〜17:00
|定休日
|火曜日
|定休日詳細
|雨天時休み、詳細は店舗Instagramでご確認ください。
|予約
|ネット予約
|受付開始
|登録なし
|受付終了
|登録なし
|予算（下限）
|500
|予算（上限）
|2000
|支払い方法
|現金
|手数料
|無し
|席数
|20席
|席の種類
|テーブル席
|席の種類詳細
|店内テーブル席8、テラス席12
|個室
|無し
|貸切
|貸切可能
|喫煙可否
|全席禁煙
|駐車場
|無し
|設備・サービス
|オシャレな空間
|コース内容
|無し
|ドリンクメニュー
|ソフトドリンク
|利用シーン
|デート
|アクセス
|景色がきれい
|お子様連れ
|可能
|公式サイト
|https://www.instagram.com/kamakurajikan_cafe/