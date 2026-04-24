鎌倉駅西口から徒歩約15分。佐助稲荷神社のほど近くに、ひっそりと佇む「鎌倉じかん」があります。

今回は実際に訪れてきましたので、その魅力をお届けします。

まるで隠れ家。知る人ぞ知る穴場のガーデンカフェ

お店は、佐助稲荷神社へ向かう道中、閑静な住宅街の小道を入った突き当たりにあります。

小さな看板を目印に進むと、その先には可愛らしいガーデンテーブルとメニューが。

丁寧に手入れされたお庭を抜けた先に、ようやくお店が現れます。

2025年4月にオープン後、一時休業を経て、2026年3月にリニューアルオープン。

もともと楽しいことが大好きで、カフェをオープンする以前から、人を招いてイベントを開くなど、人と人をつなぐ場を自然と生み出してきた店主。

そんな経験を経て、「人が集まり、この場所があってよかったと思える場所をつくりたい」という想いから生まれたのが、ここ「鎌倉じかん」です。

店主の人柄も相まって、どこかほっとする、とても温かくやさしい空間が広がっています。

自然に包まれる、心ほどけるひととき

店内は8席、テラスは12席。ガーデンテラスがメインのため、天候によってはお休みになることもあるそう。訪問前にSNSで営業日の確認がおすすめです。

こじんまりとした店内には、可愛らしい雑貨やモニターが並び、どこかほっとする空気感。

目の前には新緑が美しい山の景色が広がり、季節によっては桜も楽しめるとのこと。

もともとお花や庭仕事が好きだという店主が手がけるお庭は、どこを見ても丁寧に整えられており、静かでのどかな時間が流れています。

手作りスイーツと、選ぶ楽しさのあるドリンク

ドリンクはコーヒーや紅茶に加え、ルイボスティーやバタフライピーなども選べ、気分に合わせて楽しめます。

スイーツは、ふわふわのシフォンケーキと和のスイーツセットがメイン。どちらもドリンク付きで1,000円（税込）という、嬉しい価格設定です。

さらに、最近ラインナップしたのが「生モンブラン」。すでに人気メニューで、和栗や抹茶に加え、季節限定のフレーバーも登場予定とのこと。

目の前でクリームを絞って仕上げるスタイルで、ライブ感も味わえるそうですよ。

暑くなると、さらにかき氷なども登場するようで、それも楽しみです。

五感で楽しむ、やさしいカフェ時間

この日は「シフォンケーキセット」を注文し、ドリンクはバタフライピーをセレクト。風の音や鳥のさえずりに耳を傾けながら待っていると、ふわふわのシフォンケーキが運ばれてきました。

たっぷりの生クリームにキャラメルソース、彩り豊かなフルーツ。見た目にも心が弾みます。

バタフライピーは鮮やかなブルー。そこにレモンを加えると色が変化し、味だけでなく視覚でも楽しめる一杯です。

取材時にはご近所のご友人の姿もあり、地域に愛されている様子が伝わってきました。

静かな空間で美しい景色を眺めながら過ごす時間は、まさに至福のひととき。ひとりでゆっくりと過ごすのも、店主との会話を楽しみながら過ごすのも、それぞれに心地よい時間になりそうです。

鎌倉らしい、穏やかな時間を求めて

銭洗弁財天宇賀福神社や佐助稲荷神社の近くにあるため、観光の合間に立ち寄るのもおすすめです。

鎌倉駅周辺の賑わいから少し離れて、静かでゆったりとした時間を過ごしたいときにぴったりの一軒。自然に囲まれながら、心ほどけるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。ぜひ、足を運んでみてくださいね。

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